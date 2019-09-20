ABD’nin yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien

Başkan Trump, John Bolton’un yerine yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Robert C. O’Brien’i atadı. Bu atama Kongrenin onayını gerektirmektedir.

Robert O’Brien avukat ve diplomattır. 1996’dan beri sırasıyla demokrat ve cumhuriyetçi yönetimlerde görev aldı. Trump yönetiminde yurt dışında rehin alınan ABD’lilerle ilgili yürütülen pazarlıklar konusunda görevliydi. Türkiye’de Rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılması sürecinde rol oynadı. İran’daki ABD’li ve Lübnanlı rehinelerin serbest bırakılmasında da çok etkin olduğunu da belirtmemiz gerekir.

Robert O’Brien, birlikte çalıştığı John Bolton gibi bir « istisnacı »dır. Ama ondan farklı olarak ABD’nin taraf olduğu ittifakların her zaman destekçisi olmuştur. Bir Mormon olarak Mitt Romney’in danışmanlığını yapmış ve ancak seçimleri kazanmasından sonra yüzünü Donald Trump’a dönmüştür. Yönetimin söylemini değiştirmesi için ideal bir insandır.

Muhtemelen dönemsel olarak CİA adına da görev üstlenen Robert O’Brien, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun (eski CİA başkanı) ve bugün ajansın başındaki isim olan Gina Haspel’in dostudur. Eğitim döneminin bir bölümünü yanında geçirdiği Savunma Bakanı Mark T. Esper’e de bağlıdır.

Ketum bir kişiliğe sahip olan O’Brien, gezegenin tüm sıcak noktalarında ve Birleşmiş Milletler’de uzun bir kariyere sahiptir.