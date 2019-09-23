Voltaire İletişim Ağı

Mısırlı Muhammed Ali’nin arkasında kim gizleniyor?

Voltaire İletişim Ağı
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Yüzlerce Mısırlı, Muhammed Ali’nin çağrısı üzerine yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Mısırlı Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sissi’ye karşı gösteri düzenledi. Gösteriler yasaklandı ve AFP’ye göre 74 kişi tutuklandı. Tutuklanan yurttaşların çoğu Müslüman Kardeşler cemaatiyle bağlantısı olan kişiler.

Muhammed Ali Ali Abdülmalik Gize kökenlidir. Güreş şampiyonu, aktör ve ordu hesabına emlak yatırımcılığı yapmıştır. Bugün İspanya’da sürgündedir.

Muhammed Ali Temmuz 2019’da, çok şüpheli iş insanı Dominicus H. Rohde tarafından yönetilen yeni ve oldukça şüpheli bir vakıf olan Schengen Peace Foundation (fotoğraf) tarafından verilen Barış Ödülü’ne hak kazananlardan biri olarak Lüksemburg’da ortaya çıktı.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Mısırlı Muhammed Ali’nin arkasında kim gizleniyor?”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 23 Eylül 2019, www.voltairenet.org/article207703.html

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