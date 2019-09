Chi si nasconde dietro l’egiziano Mohamed Aly?

Rispondendo all’appello di Mohamed Aly, alcune centinaia di egiziani hanno manifestato contro la presunta corruzione del presidente Abdel al-Sissi. Secondo AFP (Agence France-Presse), le manifestazioni erano state vietate e ci sono stati 74 arresti. La maggioranza dei cittadini arrestati è nota per i legami con la Confraternita dei Fratelli Mussulmani.

Mohamed Aly Aly Abdelkhalek è originario di Giza. È stato campione di lotta, attore e promotore immobiliare per conto dell’esercito. Oggi è in esilio in Spagna.

Mohamed Aly è assurto alla notorietà a luglio 2019, quando in Lussemburgo è stato insignito, con altri, del premio per la pace della Schengen Peace Foundation (foto), nuovo e strano organismo, presieduto dal molto sospetto uomo d’affari Dominicus H. Rhode.