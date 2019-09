Nada de campanha de relações públicas para Hong Kong

Enquanto a National Endowment for Democracy (NED) [1] apoia activamente as manifestações em Hong Kong e Moscovo, o Governo da região especial chinesa tentou contratar uma firma global de Relações Públicas. Para a Chefe do Executivo, Carrie Lam, tratava-se de tranquilizar os meios de negócio e os turistas que os distúrbios políticos não afectam o "business" (foto do documento de compromisso).

Foram abordadas oito empresas. Todas recusaram. Não é possível dizer se estas firmas consideraram a missão muito difícil, ou se a consideravam imoral, ou se foram dissuadidas de a aceitar pelos Estados Unidos.