Robert O’Brien, novo Conselheiro de Segurança dos EUA

O Presidente Trump designou Robert C. O’Brien como seu novo Conselheiro de Segurança Nacional em substituição de John Bolton. Esta função não está sujeita à aprovação do Congresso.

Robert O’Brien é advogado e diplomata. Ele trabalhou para sucessivas Administrações democratas e republicanas desde 1996. Na Administração Trump, estava encarregado das negociações envolvendo reféns dos EUA detidos no estrangeiro. Assim, ele desempenhou um papel na libertação do Pastor Andrew Brunson na Turquia. Podemos afirmar que também esteve muito activo na libertação de reféns americanos e libaneses no Irão.

Robert O’Brien é um "excepcionalista" como John Bolton, com quem trabalhou, mas, ao contrário deste, sempre foi partidário das alianças subscritas pelos Estados Unidos. Mórmon, foi conselheiro de Mitt Romney e apenas se voltou para Donald Trump após a sua eleição. É o homem ideal para mudar a retórica da Administração.

Robert O’Brien, que, provavelmente, trabalha ocasionalmente para a CIA, é um amigo do Secretário de Estado, Mike Pompeo (antigo director da CIA), e da actual Directora da Agência, Gina Haspel. Também está ligado ao Secretário da Defesa, Mark T. Esper, ao lado de quem fez uma parte dos seus estudos.

Personalidade discreta, apresenta, na realidade, uma longa carreira em todos os pontos quentes do planeta e nas Nações Unidas.