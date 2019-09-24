Президенты Башар Ассад и Николас Мадуро

В Сирии и Венесуэле одновременно происходят события, которые предопределяют будущее этих стран. И это естественно, ибо происходящие в этих странах процессы не являются локальными, они являются следствием стратегии Пентагона по разрушению государственных структур сначала на Ближнем Востоке, а затем в Карибском бассейне (доктрина Рамсфельда- Цебровски [1]).

Эти страны расположены в разных частях света, и между ними много различий, но они похожи друг на друга в своём сопротивлении глобальному империализму. Уго Чавес (президент с 1999 по 2013 г.г.) был рупором народов стран третьего мира, не подчинившихся амбициям транснациональных корпораций. Потеряв в конце холодной войны веру в Движение неприсоединившихся стран, некоторые члены которого стали вассалами Соединённых Штатов, он вместе с президентом Башаром аль-Ассадом обратился с призывом о создании Движения свободных союзников [2]. Тем, кто не верил, что ему удастся довести это дело до конца, венесуэльский президент отвечал, что его дело продолжит его сирийский коллега. При этом в пятилетний план на 2007-2013 г.., который он составлял собственноручно, он снабдил указаниями о поддержке всеми административными органами страны далёкого политического союзника - Сирии [3].

На протяжении восемнадцати лет на Ближнем Востоке и восьми лет в Сирии свирепствуют войны. Разрушены Афганистан, Ирак и Ливия. В Йемене голод. Что касается Сирии, Соединённые Штаты и кучка их союзников признали легитимным правительство в изгнании. Все размещённые на Западе активы заморожены. В Лиге арабских стран конституционное правительство заменено альтернативным. И региональные вассалы Пентагона действуют под диктовку НАТО.

Запахло войной и в Карибском бассейне, в частности в Никарагуа и на Кубе. В Венесуэле Соединённые Штаты и кучка их союзников признали самопровозглашённого президента. Все активы Венесуэлы, размещённые на Западе, заморожены. В Организации американских государств конституционное правительство заменено альтернативным. И региональные вассалы Пентагона возобновляют Межамериканский договор о взаимной помощи.

В Сирии война заканчивается, потому что военное присутствие России не позволяет забрасывать в эту страну новые силы, будь то регулярные американские войска, официально вербуемые Пентагоном наёмники или неофициально вербуемые членами НАТО джихадисты. Только разгром Сирийской арабской армией десятков тысяч иностранных наёмников не означает наступление мира.

Мир в Сирии, как и в Венесуэле, возможен только при условии оздоровления общества, которое в первой стране разделено войной, а во второй её приготовлением. В Сирии оно происходит через разработку и последующее принятие новой конституции, как это было предусмотрено четыре года назад Резолюцией 2254. В Венесуэле оно может быть осуществлено созданием правительства национального единения, включающего чавистов и патриотическую оппозицию. В обоих случаях основная трудность состоит в том, что оплачиваемая оппозиция готова на всё, а патриотически настроенная оппозиция, сохранившаяся в стране и озабоченная сохранением нации, разобщена, и требуется её мобилизация.

С согласия президента Трампа и несмотря на противодействия генералов Пентагона и дипломатов Госдепа, Сирия и Венесуэла 16 сентября сделали в этом направлении очередные шаги. В этот же день Иран, Россия и Турция заявили о создании «Сирийской конституционной комиссии» [4], а Венесуэла заявила об открытии «Переговорной площадки», объединившей представителей правительства и патриотическую оппозицию [5]. Последняя пришла на смену переговорам, которые конституционное правительство при участии посредников из Норвегии вело в Барбадосе с представителями самопровозглашённого президента Хуана Гуаидо. Последний заявил о том, что эти переговоры исчерпали себя, и от дальнейшего участия в них отказался. Аналогично, Сирийская конституционная комиссия положила конец переговорам, которые правительство в течение ряда лет вело с «умеренными» джихадистами под эгидой ООН.

В Сирии необходимость национального единения зрела с самого начала войны. Президенту Ассаду удалось организовать в 2004 г. президентские выборы с соблюдением международных стандартов для демократических режимов. А для Венесуэлы, где не все ещё в этом убеждены, оно остаётся пока новинкой. Предыдущая попытка единения, предложенная папой Франсуа, была сорвана. На этот раз всего лишь за несколько часов удалось договориться почти по всем требованиям, которые были выдвинуты Хуаном Гуайдо, но которые он отказался подписывать. Чависты прекратили практику «пустых стульев» в Национальной ассамблее, реформируется избирательная комиссия, Национальная ассамблея, работа которой была приостановлена, теперь снова работает и т.д.

Такой прогресс стал возможен благодаря отсутствию советника американского президента по национальной безопасности. Замена Джона Болтона Робертом О’Брайеном благоприятно сказывается на риторике Вашингтона. И тот и другой исповедуют одно и то же идеологическое клише – «американскую исключительность», однако, если первый – это ястреб, угрожавший всей планете войной, то второй – профессиональный переговорщик.

Европейский союз и Группа Лимы, которые не разделяют прагматизма президента Трампа, осуждают эти решения, так как они выводят из игры всех приверженцев терроризма, как «умеренных» джихадистов, так и «гуаримберос» Хуана Гуайдо.