روبرت أوبراين، مستشار الأمن الأمريكي الجديد

عيّن الرئيس ترامب روبرت سي. أوبراين مستشاراً جديداً للأمن القومي، ليحل محل جون بولتون. هذه الوظيفة لا تخضع لموافقة الكونغرس.

روبرت أوبراين محام ودبلوماسي. وقد عمل مع الإدارات الديمقراطية والجمهورية المتعاقبة منذ عام 1996.

وفي إدارة ترامب، كان مسؤولاً عن التفاوض بشأن الرهائن الأمريكيين المحتجزين في الخارج.

لعب دوراً في إطلاق سراح القس أندرو برونسون في تركيا. يمكننا القول أيضا أنه كان نشطًاً جداً في تحرير الرهائن الأمريكيين واللبنانيين في إيران.

روبرت أوبراين هو "استثنائي" مثل جون بولتون الذي عمل معه، ولكن على عكس ذلك الرجل، كان أوبراين من المؤيدين للتحالفات التي وقّعت عليها الولايات المتحدة.

مورمون، كان مستشاراً لميت رومني، ولم يتحول إلى دونالد ترامب إلا بعد انتخاب الأخير. إنه الرجل المثالي لتغيير خطاب الإدارة.

روبرت أوبراين، الذي ربما عمل بشكل عابر لحساب وكالة الاستخبارات المركزية، هو صديق لوزير الخارجية مايك بومبيو (المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية) والمديرة الحالية للوكالة، جينا هاسبيل. كما أنه على صلة بوزير الدفاع مارك ت. إسبير، الذي قضى معه جزءاً من مرحلته الدراسية.

يتمتع أوبراين بشخصية غامضة، ولديه تاريخ مهني عريق في جميع المناطق الساخنة على كوكب الأرض، وفي الأمم المتحدة.