من يختبئ خلف المصري محمد علي؟

احتج بضع مئات من المصريين على الفساد المزعوم للرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة من محمد علي. فتم حظر المظاهرات وأدى ذلك إلى اعتقال 74 شخصاً وفقاً لوكالة فرانس برس. وقد تبين أن غالبية المواطنين الموقوفين هم على صلة بجماعة الإخوان المسلمين.

محمد علي علي عبد الخالق، من الجيزة. كان بطلا في المصارعة، وممثلاً، ثم مقاولاً عقارياً لحساب الجيش. وهو الآن منفي في إسبانيا.

خرج محمد علي من الجهالة في شهر تموز- يوليو 2019 في لوكسمبورغ، كواحد من المستفيدين من جائزة السلام التي تمنحها مؤسسة شنجن للسلام (الصورة)؛ مؤسسة جديدة غريبة، يرأسها رجل الأعمال المشبوه جدا دومينيكوس روهد.