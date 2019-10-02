شبكة فولتير

من يختبئ خلف المصري محمد علي؟

شبكة فولتير
+

احتج بضع مئات من المصريين على الفساد المزعوم للرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة من محمد علي. فتم حظر المظاهرات وأدى ذلك إلى اعتقال 74 شخصاً وفقاً لوكالة فرانس برس. وقد تبين أن غالبية المواطنين الموقوفين هم على صلة بجماعة الإخوان المسلمين.

محمد علي علي عبد الخالق، من الجيزة. كان بطلا في المصارعة، وممثلاً، ثم مقاولاً عقارياً لحساب الجيش. وهو الآن منفي في إسبانيا.

خرج محمد علي من الجهالة في شهر تموز- يوليو 2019 في لوكسمبورغ، كواحد من المستفيدين من جائزة السلام التي تمنحها مؤسسة شنجن للسلام (الصورة)؛ مؤسسة جديدة غريبة، يرأسها رجل الأعمال المشبوه جدا دومينيكوس روهد.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر : “من يختبئ خلف المصري محمد علي؟”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2019, www.voltairenet.org/article207749.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

باسم حقوق الإنسان
باسم حقوق الإنسان
بقلم تييري ميسان
الوحدة الوطنية في سورية وفنزويلا
23 أيلول المقبل
23 أيلول المقبل
بقلم تييري ميسان