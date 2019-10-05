Erdoğan’ın Suriye’nin Kuzeyine yönelik planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama yılı açılışı töreninde, bundan dört yıl önce sızan bilgilere uygun olarak, 2 milyon Suriyeli sığınmacının ülkelerine yeniden yerleştirilmesine ilişkin planını sundu.

Sığınmacıların Türkiye tarafından misafir edilmesinden sonra, güvenliklerinin teminat altına alınmasıyla birlikte ülkelerine geri dönme zamanının geldiğini vurguladı. Suriye topraklarında oluşturulacak 30 kilometre derinliğindeki güvenlik bölgesinin Türk Ordusunu ortak sorumluluğuna verilmesi öngörülüyor. Bir milyon kişi yeni oluşturulacak köylere ve ayrıca bir milyon kişi de var olan köylere yerleştirilecek. Erdoğan « bu insanları her biri 30 000 nüfuslu ilçelere ve 5 000 nüfuslu 140 köye yerleştireceklerini » belirtti.

Daha önce Anadolu Ajansı tarafından yayınlanan haritaya göre, söz konusu toprak şeridi, bağımsız bir devletin kurulmasını imkansız hale getirmek için Kamışlı’da (bölgenin dışında bırakılan) kesintiye uğrayacaktır. Ancak Menbic’i içine alacaktır.

Bu projenin ABD tarafından onaylandığı ve uluslararası finansman imkanının olduğu belirtilmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’de geriye kalan 1,650 milyon Suriye sığınmacının kaderi hakkında bilgi vermedi.

Geçmişte Devlet Başkanı Hafız Esad, Suriye topraklarından Türkiye’yi bombalayan Kürt savaşçılarını takip edebilmesi için Türk Ordusu’na takip hakkı tanımıştı. Aynı şekilde İsrail Ordusuna da Filistinlilerin atışlarından koruma hakkı tanımıştı. Takip alanı havan toplarının menziline göre yaklaşık 30 kilometre olarak hesaplanmıştı.