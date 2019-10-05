Voltaire İletişim Ağı

Irak’taki gösterilerde 30 kişi öldü

Voltaire İletişim Ağı
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Irak’ta üst üste üç gündür devam eden gösteriler sert bir şekilde bastırıldı, 28 gösterici ve 2 polis yaşamını yitirdi.

Başlıca sıcak noktalar Şiilerin çoğunlukta olduğu Dikar Eyaleti ve başkent Bağdat oldu.

Protestocular gençlerin dörtte birinin işsiz olması ve yeni oluşturulan siyasi kurumlardaki yaygın yolsuzluklara karşı sokaklara indiler.

Gösteriler Adil Abdülmehdi’nin başbakanlığının bir yılını doldurması ve Şiilerin Kerbela hac ziyaretlerinin başladığı bir döneme denk geldi. Büyük Taklid Mercii Ayetullah Sistani’nin 4 Ekim Cuma namazı dolayısıyla yapacağı konuşma merakla bekleniyor.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Irak’taki gösterilerde 30 kişi öldü”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 5 Ekim 2019, www.voltairenet.org/article207775.html

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