Irak’taki gösterilerde 30 kişi öldü

Irak’ta üst üste üç gündür devam eden gösteriler sert bir şekilde bastırıldı, 28 gösterici ve 2 polis yaşamını yitirdi.

Başlıca sıcak noktalar Şiilerin çoğunlukta olduğu Dikar Eyaleti ve başkent Bağdat oldu.

Protestocular gençlerin dörtte birinin işsiz olması ve yeni oluşturulan siyasi kurumlardaki yaygın yolsuzluklara karşı sokaklara indiler.

Gösteriler Adil Abdülmehdi’nin başbakanlığının bir yılını doldurması ve Şiilerin Kerbela hac ziyaretlerinin başladığı bir döneme denk geldi. Büyük Taklid Mercii Ayetullah Sistani’nin 4 Ekim Cuma namazı dolayısıyla yapacağı konuşma merakla bekleniyor.