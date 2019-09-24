Большое спасибо, г-н Председатель, г-н Генеральный секретарь, уважаемые делегаты, послы и мировые лидеры. Через этот зал прошли семь десятилетий истории во всем их многообразии и драматизме.

С того места, где я стою, перед миром выступали президенты и премьер-министры в разгар “холодной войны”. Мы видели рождение государств. Мы видели вождей революций. Мы видели святых, которые вдохновляли нас надеждой, повстанцев, которые трогали нас энтузиазмом, и героев, которые ободряли нас храбростью. Все они приходили сюда, чтобы поделиться планами, предложениями, видением и идеями на самой большой сцене мира.

Как и для тех, с кем мы встречались раньше, наше время – это время великих состязаний, высоких ставок и четкого выбора. Принципиальный раскол, который проходит через весь мир на протяжении всей истории, снова оказывается в центре внимания. Это раскол между теми, чья жажда контроля вводит их в заблуждение, заставляя думать, что они созданы, чтобы править другими, и теми людьми и странами, которые хотят управлять только собой.

Мне выпала огромная честь выступить сегодня перед вами как избранному лидеру государства, которое прежде всего ценит свободу, независимость и самоуправление. Соединенные Штаты, с момента моего избрания потратившие более двух с половиной триллионов долларов на полное восстановление наших замечательных Вооруженных сил, также, безусловно, являются самой могущественной страной в мире. Будем надеяться, что ей никогда не придется использовать эту мощь.

Американцы знают, что в мире, где другие стремятся к завоеваниям и господству, наша страна должна быть богатой и сильной духом. Именно поэтому Соединенные Штаты активно защищают традиции и обычаи, которые сделали нас такими, какие мы есть.

Как и моя любимая страна, каждое государство, представленное в этом зале, имеет самобытные историю, культуру и наследие, которые стоит защищать и уважать и которые дают нам наш уникальный потенциал и силу.

Свободный мир должен высоко ценить свои национальные основы. Он не должен пытаться удалить или заменить их.

Когда вы оглядываетесь вокруг, повсюду на этой большой великолепной планете истина очевидна. Если вы хотите свободы, гордитесь своей страной. Если вы хотите демократии, защищайте свой суверенитет. И если вы хотите мира, любите свою страну. Мудрые лидеры всегда ставят благо своего народа и своей страны на первое место.

Будущее не принадлежит глобалистам. Будущее принадлежит патриотам. Будущее принадлежит суверенным и независимым государствам, которые защищают своих граждан, уважают своих соседей и чтят различия, делающие каждую страну особенной и уникальной.

Именно поэтому мы в Соединенных Штатах приступили к реализации впечатляющей программы национального возрождения. Во всем, что мы делаем, мы сосредоточены на расширении возможностей наших граждан для воплощения их мечтаний и устремлений.

Благодаря нашей политике, стимулирующей экономический рост, уровень безработицы в США достиг самого низкого уровня за более чем полвека. Вследствие массовых сокращений налогов и нормативов рабочие места создаются с невиданной за всю историю скоростью. Шесть миллионов американцев были трудоустроены менее чем за три года.

В прошлом месяце безработица среди афроамериканцев, испаноязычных американцев и американцев азиатского происхождения достигла самого низкого уровня за всю историю. Мы мобилизуем огромное энергетическое богатство нашей страны, и в настоящее время Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире производителем нефти и природного газа. Зарплаты растут, доходы поднимаются, и 2,5 миллиона американцев были избавлены от бедности менее чем за три года.

По мере того как мы восстанавливаем непревзойденную мощь американских Вооруженных сил, мы также восстанавливаем наши союзы, совершенно четко давая понять, что все наши партнеры должны нести свою справедливую долю огромного оборонного бремени, которое Соединенные Штаты несли в прошлом.

В центре нашего видения национального обновления находится амбициозная кампания по реформированию международной торговли. На протяжении десятилетий международная торговая система легко эксплуатировалась странами, действовавшими крайне недобросовестно. В то время как рабочие места отдавались на сторону, горстка людей наживалась за счет среднего класса.

В течение последней четверти века в Америке было потеряно 4,2 миллионов рабочих мест на производстве, а общий дефицит торгового баланса составил 15 триллионов долларов. В настоящее время Соединенные Штаты принимают решительные меры, чтобы положить конец этой серьезной экономической несправедливости. Наша задача проста – мы добиваемся сбалансированной торговли, справедливой и взаимовыгодной.

Мы работали в тесном сотрудничестве с нашими партнерами в Мексике и Канаде над заменой соглашения NAFTA совершенно новым соглашением между США, Мексикой и Канадой, которое, надеюсь, поддержат обе партии.

Завтра мы вместе с премьер-министром Японии Абэ продолжим добиваться прогресса в направлении заключения впечатляющей новой торговой сделки.

В то время как Великобритания готовится к выходу из Европейского союза, я четко заявляю, что мы готовы заключить замечательное новое торговое соглашение с Великобританией, которое принесет огромную выгоду обеим нашим странам. Мы тесно сотрудничаем с премьер-министром Борисом Джонсоном в работе над великолепной новой торговой сделкой.

Самое важное отличие нового подхода Америки к решению проблем торговли касается наших отношений с Китаем. В 2001 году Китай был принят во Всемирную торговую организацию. Наши лидеры тогда утверждали, что это решение заставит Китай либерализировать экономику и усилить меры по устранению того, что было неприемлемо для нас, а также для частной собственности и верховенства закона. Спустя два десятилетия, когда эта теория была испытана, была доказана ее полная ошибочность.

Китай не только отказался провести обещанные реформы, но и принял экономическую модель, зависящую от высоких рыночных барьеров, крупных государственных субсидий, манипулирования валютой, демпинга продукции, принудительной передачи технологий, а также хищения интеллектуальной собственности и коммерческой тайны в широких масштабах.

Приведу один пример. Я недавно встретился в Белом доме с генеральным директором потрясающей американской компании Micron Technology. Micron производит микросхемы памяти, используемые в бесчисленном количестве электронных устройств. Для реализации пятилетнего экономического плана правительства КНР китайская государственная компания предположительно похитила проекты Micron общей стоимостью до 8,7 миллиардов долларов. Китайская компания получила патенты на почти идентичный продукт, а фирме Micron запретили продавать свои товары в Китае. Но мы ищем правосудия.

Соединенные Штаты потеряли 60 тысяч заводов после вступления Китая в ВТО. Это происходит и в других странах по всему земному шару.

Всемирная торговая организация нуждается в кардинальных изменениях. Второй по величине экономике мира нельзя позволять объявлять себя развивающейся страной, чтобы наживаться на системе за счет других.

На протяжении многих лет эти злоупотребления терпели, игнорировали или даже поощряли. Глобализм оказывал религиозное воздействие на прежних лидеров, заставляя их игнорировать свои собственные национальные интересы.

Но что касается Америки – те дни прошли. Чтобы противостоять этой несправедливой практике, я ввел огромные тарифы на товары китайского производства на сумму более 500 миллиардов долларов. В результате ввода этих тарифов цепочки поставок уже перемещаются обратно в Америку и в другие страны, а миллиарды долларов выплачиваются в наше Казначейство.

Американский народ абсолютно привержен восстановлению баланса в наших отношениях с Китаем. Надеюсь, мы сможем достичь соглашения, которое было бы выгодным для обеих стран. Но, как я уже ясно дал понять, я не соглашусь на невыгодную сделку для американского народа.

Стремясь стабилизировать наши отношения, мы также внимательно следим за ситуацией в Гонконге. Мир ожидает, что китайское правительство в полной мере выполнит обязательный для него договор, заключенный с Великобританией и зарегистрированный в Организации Объединенных Наций, в котором Китай обязуется защищать свободу, правовую систему и демократический образ жизни Гонконга. То, какое решение примет Китай, чтобы справиться с этой ситуацией, будет определять его роль в мире в будущем. Мы все рассчитываем на председателя КНР Си Цзиньпина как на великого лидера.

Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с какой-либо другой страной. Мы заслуживаем мира, сотрудничества и взаимовыгодных отношений со всеми. Но я никогда не перестану защищать интересы Америки.

Одной из самых серьезных угроз безопасности, стоящих сегодня перед миролюбивыми странами, является репрессивный режим в Иране. История совершенных режимом убийств и разрушений всем нам хорошо известна. Иран не только является главным мировым спонсором терроризма, но его лидеры также разжигают военные трагедии в Сирии и Йемене.

В то же время режим растрачивает богатство и будущее в фанатичном стремлении к обладанию ядерным оружием и средствами его доставки. Мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы это произошло.

Для того, чтобы остановить этот путь к ядерному оружию и ракетам, я вывел Соединенные Штаты из ужасного ядерного соглашения с Ираном, срок действия которого очень скоро истечет. Эта сделка не допускала инспекций на важных объектах и не охватывала баллистические ракеты.

После нашего выхода из соглашения мы ввели жесткие экономические санкции в отношении этой страны. В надежде освободиться от санкций режим активизировал свою насильственную и неспровоцированную агрессию. В ответ на недавнее нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии мы только что ввели санкции самого высокого уровня.

Все страны обязаны действовать. Ни одно ответственное правительство не должно субсидировать кровожадный режим. Пока продолжается угрожающее поведение, санкции не будут отменены. Они будут ужесточаться. Иранские руководители превратят гордую страну в еще один пример того, что происходит, когда правящий класс бросает свой народ и отправляется в крестовый поход за личной властью и богатством.

Уже 40 лет мир слушает правителей, которые винят всех остальных в проблемах, которые они сами создали. Они ритуально скандируют лозунг “Смерть Америке” и распространяют чудовищный антисемитизм. В прошлом году верховный лидер страны заявил: “Израиль является злокачественной раковой опухолью, которая должна быть удалена и уничтожена. Это возможно, и это произойдет”. Америка никогда не потерпит такой антисемитской ненависти.

Фанатики уже давно используют ненависть к Израилю, чтобы отвлечь внимание от собственных неудач. К счастью, на всем Ближнем Востоке растет признание того, что страны региона разделяют общую заинтересованность в борьбе с экстремизмом и высвобождении экономических возможностей. Именно поэтому так важно иметь полноценные нормальные отношения между Израилем и его соседями. Только отношения, построенные на общих интересах, взаимном уважении и религиозной терпимости, могут обеспечить лучшее будущее.

Граждане заслуживают правительства, которое заботится о сокращении бедности, прекращении коррупции и увеличении числа рабочих мест, а не разворовывает их деньги для финансирования массовых убийств за рубежом и внутри страны.

После четырех десятилетий неудач лидерам пора сделать шаг вперед, прекратить угрожать другим странам и сосредоточиться на построении своей собственной страны. Настало время для лидеров, наконец, поставить иранский народ на первое место.

Америка готова к дружбе со всеми, кто искренне стремится к миру и уважению.

Многие из самых близких сегодняшних друзей были когда-то нашими врагами. Соединенные Штаты никогда не верили в постоянных врагов. Нам нужны партнеры, а не противники. Америка знает, что, хотя любой может развязать войну, только самые смелые могут выбрать мир.

По этой же причине мы ведем смелую дипломатическую деятельность с Кореей. Я сказал Ким Чен Ыну, что я действительно считаю, что, как и Иран, его страна полна огромного, нереализованного потенциала, но, чтобы реализовать это обещание, Северная Корея должна осуществить денуклеаризацию.

Во всем мире наше послание ясно – цель Америки долговечна. Целью Америки является гармония. И цель Америки – не вести эти бесконечные войны. Войны, которые никогда не заканчиваются.

С учетом этой цели моя администрация также надеется на более светлое будущее в Афганистане. К сожалению, талибы решили продолжать свои жестокие нападения. И мы будем по-прежнему работать с нашей коалицией афганских партнеров над искоренением терроризма, и мы никогда не перестанем работать над воплощением мира в реальность.

Здесь, в Западном полушарии, мы объединяем усилия с нашими партнерами для обеспечения стабильности и возможностей во всем регионе. В рамках этой миссии одним из наших наиболее острых вызовов является нелегальная иммиграция, которая подрывает процветание, разрывает общества и наделяет возможностями безжалостные преступные картели.

Массовая нелегальная миграция является несправедливой, небезопасной и неперспективной для всех участников. Страны, которые покидают мигранты, истощены, причем они истощаются очень быстро, при этом о молодежи никто не заботится, и человеческий капитал теряется впустую.

Принимающие страны перегружены большим количеством мигрантов, чем они могут с должной ответственностью принять, а сами мигранты подвергаются эксплуатации, нападениям и насилию со стороны жестоких “койотов”. Почти треть женщин, которые совершают путешествие на север к нашей границе, подвергаются по пути сексуальному насилию. Тем не менее, здесь, в Соединенных Штатах, и по всему миру, развивается промысел радикальных активистов и организаций, способствующих контрабанде людей. Эти группы поощряют нелегальную миграцию и требуют стирания национальных границ.

Сегодня у меня есть послание для тех активистов открытых границ, которые прикрываются риторикой о социальной справедливости. Ваша политика несправедлива. Ваша политика жестока и порочна. Вы расширяете возможности преступных организаций, которые охотятся на ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей. Вы ставите свое ложное чувство добродетели выше жизней бесчисленных невинных людей. Когда вы подрываете безопасность границ, вы подрываете права человека и человеческое достоинство.

Многие из представленных здесь сегодня стран сталкиваются с вызовами неконтролируемой миграции. Каждый из вас имеет абсолютное право защищать свои границы. Конечно, наша страна тоже. Сегодня мы должны принять решение о сотрудничестве, чтобы положить конец контрабанде людей, положить конец торговле людьми и навсегда покончить с этими преступными сетями.

Что касается нашей страны, то я могу искренне сказать вам, что мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями в этом регионе, включая Мексику, Канаду, Гватемалу, Гондурас, Сальвадор и Панаму, в целях укрепления целостности границ и обеспечения безопасности и процветания наших граждан. Я хотел бы поблагодарить президента Мексики Обрадора за отличное сотрудничество с нами и за то, что он направил 27 тысяч военнослужащих к нашей южной границе. Мексика проявляет к нам большое уважение, и я в ответ проявляю уважение к Мексике.

В США мы предпринимаем совершенно беспрецедентные меры, чтобы остановить поток нелегальной иммиграции. Я хочу обратиться ко всем, кто собирается незаконно пересечь нашу границу, пожалуйста, прислушайтесь к этим словам. Не платите контрабандистам. Не платите “койотам”. Не подвергайте себя опасности. Не подвергайте опасности своих детей. Если вы доберетесь до границы США, вас быстро вернут домой. Вас не впустят в нашу страну. Пока я являюсь президентом Соединенных Штатов, мы будем обеспечивать соблюдение наших законов и защищать наши границы.

Всем странам Западного полушария скажу: наша цель состоит в том, чтобы помочь людям инвестировать в светлое будущее своей собственной страны. Наш регион полон таких невероятных обещаний, чаяний, которые предстоит осуществить, и национальных судеб для всех. И они также ждут осуществления.

По всему полушарию миллионы патриотически настроенных молодых людей полны желания строить, внедрять инновации и достигать успеха. Но эти страны не смогут реализовать свой потенциал, если молодое поколение покинет свои дома в поисках жизни в другом месте. Мы хотим, чтобы каждая страна в нашем регионе процветала, а ее граждане преуспевали в условиях свободы и мира.

В рамках этой миссии мы также привержены оказанию поддержки тем людям Западного полушария, которые живут в условиях жестокого угнетения, как, например, на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле.

Согласно недавнему докладу Совета ООН по правам человека, женщины в Венесуэле стоят в очереди по 10 часов в день в ожидании еды. Более 15 тысяч человек удерживаются под стражей в качестве политических заключенных. Современные эскадроны смерти совершают тысячи внесудебных казней.

Диктатор Мадуро – это кубинская марионетка, охраняемая кубинскими телохранителями, скрывающаяся от своего народа, в то время как Куба грабит нефтяные богатства Венесуэлы для поддержания своего коррумпированного коммунистического режима.

Со времени моего последнего выступления в этом зале Соединенные Штаты и наши партнеры создали историческую коалицию из 55 стран, признающих законное правительство Венесуэлы.

Венесуэльцы, оказавшиеся в этой ужасной ловушке, должны знать, что вся Америка объединилась в их поддержку. Соединенные Штаты располагают огромным количеством гуманитарной помощи, готовой и ожидающей доставки. Мы очень внимательно следим за ситуацией в Венесуэле. Мы ждем того дня, когда будет восстановлена демократия, когда Венесуэла станет свободной, и когда свобода восторжествует во всем полушарии.

Один из самых серьезных вызовов, с которыми сталкиваются наши страны, – это призрак социализма. Он разрушает государство и уничтожает общество.

События в Венесуэле нам напоминают о том, что главное для коммунистических и социалистических режимов – это не справедливость, не равенство, не борьба с нищетой и не благо страны. Для них важно одно – удержание власти правящим классом.

Сегодня я повторяю для всего мира послание, с которым я обратился к гражданам США. Америка никогда не будет социалистической страной.

В прошлом веке социализм и коммунизм убили 100 миллионов человек. К сожалению, как мы видим в Венесуэле, число погибших в этой стране продолжает расти. Тоталитарные идеологии в сочетании с современными технологиями обладают способностью использовать новые вызывающие тревогу формы подавления и господства.

По этой причине Соединенные Штаты предпринимают шаги для улучшения контроля за иностранными технологиями и инвестициями, а также для защиты наших данных и нашей безопасности. Мы призываем все присутствующие страны поступать так же.

Свобода и демократия должны постоянно охраняться и защищаться как за рубежом, так и внутри стран. Мы всегда должны с недоверием относиться к тем, кто жаждет подчинения и контроля. Даже в свободных странах мы видим тревожные признаки и новые вызовы свободе.

Небольшое количество социальных сетей приобретают огромную власть над тем, что мы можем прочитать и сказать. Бессменный политический класс открыто презирает волю народа, пренебрегает ею и бросает ей вызов. Безликая бюрократия действует тайно и ослабляет демократическое правление. Средства массовой информации и академические институты открыто нападают на нашу историю, традиции и ценности.

В Соединенных Штатах моя администрация ясно дала понять компаниям социальных сетей, что мы будем отстаивать право на свободу слова. Свободное общество не может позволить гигантам рынка социальных сетей заставлять людей молчать, и свободные люди никогда не должны быть привлечены к делу замалчивания, принуждения, подавления или занесения в черный список своих соседей.

Защищая американские ценности, мы подтверждаем право всех людей на достойную жизнь. По этой причине моя администрация работает с другими странами, чтобы остановить криминализацию гомосексуализма, и мы солидарны с ЛГБТК, живущими в странах, которые наказывают, лишают свободы или казнят людей по признаку сексуальной ориентации.

Мы также отстаиваем роль женщин в обществе. Страны, которые расширяют возможности женщин, намного богаче, безопаснее и политически стабильнее. Поэтому обеспечение экономического развития женщин имеет жизненно важное значение не только для процветания страны, но и для ее национальной безопасности.

Руководствуясь этими принципами, моя администрация приступила к осуществлению Инициативы по глобальному развитию и процветанию женщин (WDGP). WDGP является первым в истории общегосударственным подходом к расширению экономических прав и возможностей женщин, направленным на обеспечение того, чтобы женщины во всем мире имели законное право владеть и наследовать собственность, работать в тех же отраслях, что и мужчины, свободно путешествовать и получать доступ к кредитам и финансовым учреждениям.

Вчера я также был рад принять лидеров для обсуждения непоколебимой приверженности Америки защите религиозных лидеров, а также защите свободы вероисповедания. Это основополагающее право находится под растущей угрозой во всем мире. Трудно поверить, но 80 процентов населения мира проживает в странах, где религиозная свобода находится в значительной опасности или даже полностью объявлена вне закона.

Американцы будут неустанно прилагать усилия по защите и поощрению свободы вероисповедания и религии. Мы добиваемся и поддерживаем религиозную свободу для всех.

Американцы всегда будут защищать невинные жизни. Нам известно, что многие проекты Организации Объединенных Наций пытались утвердить глобальное право на аборты по заказу, финансируемые налогоплательщиками, вплоть до момента родов. У глобальных бюрократов абсолютно нет права нападать на суверенитет государств, которые стремятся обеспечить защиту невинных жизней. Как и многие страны, представленные здесь сегодня, мы в Америке верим, что все рожденные и нерожденные дети являются священным даром от Бога.

Соединенные Штаты не позволят международным субъектам нарушать права наших граждан, включая право на самооборону, ни при каких обстоятельствах. Именно поэтому в этом году я объявляю, что мы никогда не ратифицируем Договор ООН о торговле оружием, который поставил бы под угрозу свободы законопослушных американских граждан. Соединенные Штаты всегда будут отстаивать наше конституционное право на хранение и ношение оружия. Мы всегда будем отстаивать Вторую поправку к Конституции США.

Основные права и ценности, которые Америка защищает сегодня, были вписаны в основополагающие документы Америки, и основатели нашей страны понимали, что всегда найдутся те, кто поверит, что они имеют право на власть и контроль над другими.

Развитие тирании называют разными именами и описывают при помощи различных теорий, но оно всегда сводится к стремлению к господству. Тираны защищают не интересы большинства, а привилегии меньшинства.

Основатели США создали для нас систему, предназначенную для сдерживания этого опасного импульса. Они решили доверить американскую власть тем, кто больше всего заинтересован в судьбе нашего государства, гордого и отчаянно независимого народа.

Истинное благо страны может обеспечиваться только теми, кто любит ее, гражданами, которые вдохновляются ее историей, питаются ее культурой, привержены ее ценностям, привязаны к ее народу и знают, что, если они не построят будущее, они его потеряют. Патриоты рассматривают страну и ее судьбу так, как это не может делать никто другой.

Свобода сохраняется, суверенитет защищается, демократия поддерживается, величие реализуется только благодаря воле и преданности патриотов. В их духе найдутся сила для противостояния угнетению, вдохновение для создания наследия, доброжелательность для поиска дружбы и храбрость для достижения мира. Любовь к нашим странам делает мир лучше для всех государств.

Итак, приглашаю всех присутствующих здесь сегодня лидеров присоединиться к нам в достижении самой благородной цели, которую только может быть у человека. Самый глубокий вклад, который может внести каждый – возвышать страну, дорожить культурой, чтить историю, ценить своих сограждан. Сделайте свои страны сильными, процветающими и праведными. Уважайте достоинство всех граждан, и вы сможете добиться всех ваших целей.

Когда наши страны станут более великими, будущее станет светлее, наши граждане будут счастливее, а наши партнерские отношения будут крепче.

С Божьей помощью мы вместе отбросим врагов свободы и победим угнетателей достоинства. Мы установим новые стандарты уровня жизни и достигнем новых высот человеческих достижений. Мы заново откроем старинные истины, разгадаем старинные тайны и совершим захватывающие открытия. И мы построим более прекрасную дружбу и большую гармонию между государствами, чем когда-либо прежде.

Уважаемые лидеры других стран: путь к миру и прогрессу, свободе, справедливости и лучшему миру для всего человечества должен начинаться на территории собственной страны. Благодарю вас. Да благословит вас Бог. Да благословит Бог страны мира. Да благословит Бог Америку. Большое спасибо.