Доброе утро. Доброе утро всем. Спасибо. Доброе утро. Спасибо, сенатор Либерман, за то, что приглашаете меня второй год подряд. Марк, это очень здорово побывать у вас. У вас, друзья, очень удобно здесь сегодня утром.

Я также хочу приветствовать нескольких почетных гостей. Как сказал сенатор Либерман, министр из Саудовской Аравии аль-Сабхан; посол Бахрейна и посол Дермер; Сюзан Азизаде из Иранской американской еврейской федерации. (Аплодисменты.) Да, спасибо. И Мазияр Бахари, выдающийся защитник прав человека в Иране. И я хочу сказать “Салам” всем сегодняшним иранским слушателям. Я хочу многое сказать сегодня иранскому народу.

Прошу вас всех представить, что случилось в этом месяце в Абкайке в Саудовской Аравии. Незадолго до восхода солнца по самым большим в Саудовской Аравии нефтяным объектам ударили ракеты и беспилотники. Там было много иностранцев – американцев и других – не очень далеко от того места. Рабочие услышали взрывы, а также их дети. Кстати, мой сын не находил забавным, что я буду в Международном уголовном суде (Смех.) Хотя и сказал, что хотел бы побывать на открытии. (Смех.)

Вернемся к серьезным вещам. Их дети, слава Богу, не пострадали, но такая опасность была. В этом смысле, всем в регионе, и в мире, повезло.

Я сразу же назвал это “актом войны” одного суверенного государства против другого, потому что это так и было. Это было атакой на Саудовскую Аравию, суверенное государство. И, в действительности, это была атака на глобальную экономику.

Некоторые люди говорили, что слишком рано выносить суждение. История – в ее понимании в контексте шестидневной войны – доказала, что мы были правы, что Соединенные Штаты все верно поняли. Мы не спешили действовать.

Мы были терпеливы. Мы созвонились с партнерами. Мы установили факты. Мы хотели быть уверенными в том, что все получили возможность увидеть то, что мы знали.

Как на прошлой неделе сказал сенатор Либерман, Великобритания, Франция и Германия выступили с заявлением, содержащим их выводы.

Они сказали (цитирую): “Нам ясно” (этим трем странам)… Нам ясно, что Иран несет ответственность за эти нападения. Другого правдоподобного объяснения не существует”.

Они продолжали: “Эти нападения могли быть направлены против Саудовской Аравии, но они обеспокоили все страны и увеличили риск возникновения большого конфликта”.

И они заявили следующее: “Пришло время, чтобы Иран согласился участвовать в переговорах о долговременных рамках своей ядерной программы, а также по вопросам региональной безопасности”.

Кто-то сказал, что они присоединились к Соединенным Штатам. Я думаю, они осознали реалии. Я думаю, они увидели факты такими, какими их видим мы. И это прогресс.

Страны будут отстаивать эти реалии. Они определяют их такими, какими они есть, такими, как все мы в этой комнате знаем их на протяжении длительного времени.

Это начало пробуждения, понимания того, что Иран является агрессором, а не потерпевшей стороной, как они заявляют здесь в Вашингтоне, о, прошу прощения, в Нью-Йорке на этой неделе.

И это то, чего добились американская демократия и американская дипломатия.

Когда президент Трамп вышел из СВПД, ядерной сделки, он не просто отстаивал американскую безопасность*. Он сказал тогда, что сделка сделала “иранские [кровожадные] амбиции… еще более наглыми”.

Действительно, Иран имеет долгую историю неспровоцированной агрессии, 40-летнюю историю агрессии против собственного народа, против соседей и, в действительности, против самой цивилизации.

Это длинный список. От убийств и пыток своих людей до убийств американцев – от Ливана до Ирака, и даже до предоставления сегодня убежища Аль-Каиде – все в этом насчитывающем четыре десятилетия списке, к сожалению, имело мало последствий.

Во время этой ядерной сделки – во время этих переговоров о ядерной сделке – враждебная деятельность Ирана ничуть не уменьшилась, вопреки теоретическим предположениям. Благодаря Израилю, мы в настоящее время знаем, что они в то же самое время так же оберегали, прятали и хранили свои ядерные ноу-хау.

В действительности, после подписания соглашения и получения средств они продолжали оказывать поддержку боевикам “Хезболлы”, ХАМАС, хуситам и шиитам по всему региону. Мир слишком им потакал, а затем стал жертвой их терроризма.

Когда президент Трамп вступил в должность, Иран не присоединился к сообществу наций, как прогнозировала предыдущая администрация.

Что мы получили? Мы получили кризис беженцев в Сирии в результате поддержки Ираном Асада; гуманитарное бедствие в Йемене в результате передачи Ираном оружия хуситам; нестабильный Ирак в результате поддержки Ираном шиитских боевиков; государство-клиент Ирана, также известное как Ливан.

Буквально вчера президент Трамп указал на различие между теми, кто считает, что “им суждено управлять другими” и “народами и государствами, которые лишь желают управлять собой”. Абсолютно ясно, в какую категорию попадает Исламская Республика Иран.

Поэтому после выхода из ядерной сделки в прошлом году мы начали реализовывать стратегию президента Трампа, которую можно кратко охарактеризовать как кампанию максимального давления. Но она означает гораздо больше.

Мы начали перекрывать доходы, которые режим использует для финансирования убийств и разрушений, и мы увидели результаты. Мы начали оказывать давление на режим, чтобы он заключил реальную сделку с гарантиями того, что самый безрассудный в мире режим никогда не будет обладать оружием с самой разрушительной в истории силой.

И, как заявил вчера президент, “пришло время лидерам Ирана сделать шаг вперед, перестать угрожать другим странам и сосредоточиться на построении собственной страны” для своего народа. “Пора наконец иранским лидерам поставить” этих людей, “иранский народ, на первое место”. И я уверен – я уверен, что иранский народ также потребует этого. (Аплодисменты) И когда он это сделает, вы должны знать, что эта администрация его поддержит. (Аплодисменты)

Посмотрите, мы приняли беспрецедентные меры для достижения нашей цели мира:

Мы наказали нарушителей высшего уровня за кровь – за кровь, которая у них на руках. Верховный лидер, министр иностранных дел Зариф и КСИР – лишь некоторые из них.

Мы нанесли удар санкциями по иранскому нефтехимическому сектору, а также металлургическому и банковскому секторам, чтобы лишить режима миллиардов долларов, и применение нами этих санкций было и будет беспощадным.

Тысячи компаний по всему миру соблюдают наши санкции, потому что знают, что их успех зависит от Америки, а не от аятоллы.

И подвергнув санкциям нефтяной сектор режима, мы отрезали Иран от источника доходов номер один. Более тридцати стран сократили импорт иранской нефти до нуля. И в будущем наши санкции в отношении иранского нефтяного сектора будут ежегодно лишать режим до 50 миллиардов долларов. Стоит отметить, что эти санкции в полную силу действуют только с начала мая, на протяжении пяти месяцев. Много еще предстоит сделать.

И мы находимся в выигрышном положении. Американская сила означает то, что ни одно другое государство не могло бы оказать такого ошеломляющего давления.

Как мы видели, беспрецедентное давление также подталкивает режим к панической агрессии и публичной лжи.

Они используют каждую возможность в своем сценарии, чтобы привести нас к конфликту, создать раскол между народами и вынудить их к действию*. Знайте, что эта стратегия не увенчается успехом.

Летом Иран атаковал нефтяные танкеры в международных территориальных водах, сбил американский беспилотник, нарушил свои обязательства в ядерной сфере и пообещал от них отказаться, а также продолжил отправлять смертельные угрозы в адрес Израиля.

И вчера режим добавил вашу организацию – как сказал сенатор Либерман, мирную некоммерческую организацию – в свой список “террористических группировок”, так же, как он это сделал с нашими друзьями из «Фонда защиты демократии» (FDD) за несколько недель до этого.

Это возмутительно. Возмутительно даже для этого режима, что в действительности означает, что вы делаете что-то правильно.

И Иран распространяет откровенную ложь, и каждый из нас должен обличать его каждый раз, когда мы это наблюдаем.

Вчера вечером я смотрел Fox News и увидел, как президент Рухани разговаривает с Крисом Уоллесом, что само по себе является странным. (Смех)

Рухани заявил, что Иран всегда побеждает терроризм.

Он заявил, что Израиль “однозначно” поддерживает деятельность ИГИЛ.

А также удивительно, что он сказал – и здесь я цитирую – он сказал, “Иран – страна, которая построила мир в регионе”… конец цитаты. Но слишком многие прислушиваются к словам Рухани и Зарифа и считают их актуальными, значимыми, содержимыми или правильными.

Рухани изо всех сил старается прибегать к обману, ибо во всем мире начинают осознавать правду. На самом деле Иран реагирует лишь на применение силы, а не на мольбы. Президент Трамп это понимает.

Все больше стран начинают оказывать сопротивление бандитским действиям Ирана и расторгать с ним экономические отношения. Мы добьемся того, чтобы это делали все. По словам президента, к ним приходит осознание того, что “ни одно ответственное правительство не должно субсидировать [кровожадные планы] Ирана”.

Мы добились прогресса. Франция уже закрыла свое воздушное пространство для рейсов авиакомпании Mahan Air.

Германия также запретила рейсам Mahan Air совершать посадку на немецкой территории.

Аргентина недавно внесла движение “Хезболла” в список террористических организаций.

Кроме того, Великобритания заявила о том, что больше не будет проводить различие между политическим и военным крылом “Хезболла”.

Греция закрыла свои порты для заправки иранского супертанкера, транспортировавшего нефть в Сирию.

Нидерланды впервые объявили о том, что Иран скорее всего несет ответственность за убийство двоих голландских граждан, являющихся диссидентами из Ирана.

Австралия, Бахрейн, Великобритания, ОАЭ и Саудовская Аравия поддержали наши усилия по защите свободы судоходства в Ормузском проливе.

Вчера я встречался с представителями Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Они понимают, в какой степени Иран подрывает мир и готовы совместно с этим бороться. На встрече с президентом Трампом вчера также было ясно, что они готовы сделать все ради обеспечения стабильности в регионе.

Теперь и я понимаю – и это взбудоражит многих политических обозревателей – что в этом и заключается эффективный многосторонний подход. К этому стремится администрация президента Трампа – к многостороннему подходу, основанному на фактах и реальной обстановке, с четко сформулированными целями.

Страны демонстрируют, что они олицетворяют качества, о которых президент Трамп высоко отзывался вчера, и являются “суверенными, независимыми государствами, которые защищают своих граждан, [уважают] соседей и признают различия, благодаря которым все страны уникальны”.

Это является достижением американской дипломатии. Однако предстоит еще многое сделать.

Страны начинают понимать правду: чем более агрессивно себя ведет Иран, тем больше должно быть и будет давление с нашей стороны.

Вы, как и все страны, можете рассчитывать на лидерство Америки. Вчера президент Трамп заявил, что “пока Иран будет продолжать предпринимать угрожающие действия, санкции не будут отменены, они будут только ужесточаться”. Будущие меры будут основываться на двух новых решениях:

Во-первых, мы предпринимаем меры с целью отделения деятельности КСИР от иранской экономики. США будут активизировать усилия по информированию стран и компаний о том, с какими рисками сопряжены деловые связи с КСИР, и мы будем пресекать тех, кто не прислушается к нашему предупреждению.

Во-вторых, сегодня мы вводим санкции против конкретных китайских организаций за преднамеренный вывоз нефти из Ирана вопреки американским санкциям. (Аплодисменты). Кроме того, под действие санкций также подпадают руководители этих компаний. Мы сообщаем Китаю и другим странам, что любая деятельность, нарушающая действующие санкции, тоже будет подвергаться санкциям.

В заключение хотел бы задать вопрос ответственным странам: готовы ли вы публично осудить пагубную деятельность Ирана? Ваша помощь нужна нам и всему миру.

Готовы ли вы к сотрудничеству с нами, направленному на восстановление факторов сдерживания? Ваша помощь нужна нам и всему миру.

Поможете ли вы защитить свободу судоходства, обеспечивающего мировую торговлю? Вы нужны нам и всему миру.

Самое главное – сможете ли вы помочь нам вернуть Иран за стол переговоров? Ваша помощь нужна нам и всему миру.

Будете ли вы вместе с нами оказывать поддержку Израилю? Всему миру и нам необходимо ваше участие. (Аплодисменты).

Перед нами стоит четкая, но непростая цель. Но мы видим, что дипломатические пути эффективны, и мы продвигаемся вперед, преисполненные решимости и с открытыми глазами. Я считаю, что в мире начался процесс пробуждения.

В последний раз сегодня утром процитирую слова президента: “Долг всех стран, каждой страны – приступать к действиям”. А что будете делать вы?

Благодарю вас.

Да благословит вас Бог.

Да благословит Бог иранский народ. (Аплодисменты).