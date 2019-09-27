Уважаемый господин Председатель,

Ваше Превосходительство,

Дамы и господа,

Все ближе 75-летие Организации Объединенных Наций, создание которой стало результатом Победы во Второй мировой войне и осознания необходимости коллективного механизма поддержания международного мира и безопасности. К сожалению, события начавшейся вскоре «холодной войны» не позволили раскрыться этому колоссальному созидательному потенциалу.

Надежда появилась вновь, когда почти 30 лет назад рухнула Берлинская стена, символизировавшая противостояние двух непримиримых систем. Надежда на то, что можно будет, наконец, перелистнуть горестные страницы войн – не только горячих, но и холодных, и объединить усилия на благо всего человечества.

Однако приходится признать: несмотря на то, что удалось благодаря ООН предотвратить третью мировую войну, конфликтов и вражды на планете не убавилось. Появились и новые острейшие вызовы: международный терроризм, наркопреступность, изменение климата, нелегальная миграция, растущий разрыв между богатыми и бедными. Справляться с этими и многими другими вызовами год от года становится все сложнее. Разобщенность международного сообщества лишь нарастает.

На наш взгляд, причина нынешнего положения дел заключается, прежде всего, в нежелании стран, объявивших себя победителями в «холодной войне», считаться с законными интересами всех остальных государств, нежелании принять реалии объективного хода истории.

Западу трудно смириться с тем, что длившееся веками доминирование в мировых делах тает. Появились и укрепляются новые центры экономического роста и политического влияния. Без них не найти устойчивого решения глобальных проблем, совладать с которыми можно лишь на прочной почве Устава ООН – через баланс интересов всех государств.

Ведущие западные страны пытаются воспрепятствовать формированию полицентричного мира, вернуть себе привилегированные позиции, навязать другим стандарты поведения, основанные на узкой западной трактовке либерализма. Если коротко: «мы – либералы, нам можно все». В этих своих устремлениях Запад все реже вспоминает про международное право, все чаще и все навязчивее рассуждает о «порядке, основанном на правилах».

Цель концепции такого «порядка» для нас очевидна: ревизовать переставшие устраивать Запад нормы международного права, подменить их «правилами», приспособленными под свои корыстные схемы, которые формулируются в зависимости от политической целесообразности, а сам Запад, и только Запад, хотят объявить неоспоримым источником легитимности. Например, когда выгодно, право народов на самоопределение имеет значение, а когда нет – объявляется незаконным.

Для обоснования ревизионистских «правил» в ход идут манипулирование общественным сознанием, распространение ложных сведений, двойные стандарты в сфере прав человека, подавление неугодных СМИ, запреты на профессию журналистов. Причем у Запада появились «способные ученики» среди его подопечных на постсоветском пространстве.

Вместо равноправной коллективной работы создаются закрытые форматы вне легитимных многосторонних рамок, а келейно согласованные в узком кругу «избранных» подходы затем объявляются «многосторонними договоренностями». Это сопровождается попытками «приватизировать» секретариаты международных организаций, использовать их для проталкивания неконсенсусных идей в обход универсальных механизмов.

Атаки на международное право приобретают опасные масштабы. У всех на слуху выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), который был одобрен резолюцией 2231 СБ ООН. Вашингтон не просто отказался от закрепленных в этой резолюции своих обязательств, но стал требовать от всех других играть по американским «правилам» и саботировать ее выполнение.

США взяли жесткую линию на развал резолюций ООН о международно-правовых основах ближневосточного урегулирования. Предлагают дождаться некой «сделки века», а тем временем приняли односторонние решения по Иерусалиму и Голанским высотам. Под угрозой двухгосударственное решение палестинской проблемы, которое имеет ключевое значение для удовлетворения законных чаяний палестинского народа и для обеспечения безопасности Израиля и всего региона.

Когда члены НАТО в откровенное нарушение резолюций СБ ООН бомбили Ливию, они тоже, видимо, руководствовались логикой своего «порядка, основанного на правилах». Результат – ливийская государственность разрушена, а губительные последствия натовской авантюры, прежде всего для стран африканского континента, мировое сообщество расхлебывает по сей день.

Сохраняются «скрытые повестки» в сфере антитеррора: несмотря на обязательные для всех решения Совета Безопасности ООН о «листировании» террористических организаций, для некоторых стран стало «правилом» выводить террористов из-под удара и даже налаживать с ними взаимодействие «на земле», как это происходит, например, в Афганистане, Ливии, Сирии. В США уже вслух заговорили о том, что «Хейят Тахрир аш-Шам» – вполне «умеренная структура», с которой «можно иметь дело». К такой неприемлемой логике хотят склонить и членов СБ ООН, как показали недавние дискуссии по ситуации в сирийском Идлибе.

Свои «правила» у Запада и в отношении Балкан, где проводится открытый курс на подрыв решений СБ ООН по косовскому и боснийскому урегулированию.

Неотъемлемой частью международного права, наряду с резолюциями Совета Безопасности, являются универсальные конвенции. Запад и их хотел бы подменить своими «правилами», как это произошло в ОЗХО, чей Технический секретариат путем противоправных манипуляций и бесцеремонного давления незаконно получил т.н. атрибутивные функции в прямое нарушение Конвенции о запрещении химического оружия и исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН.

Продолжаются игры вокруг конвенций, обязывающих все страны обеспечивать языковые, образовательные, религиозные и иные права национальных меньшинств. Наши западные коллеги и здесь руководствуются своими «правилами»: закрывают глаза на открытое лишение национальных меньшинств соответствующих прав, потворствуют сохранению в Европе позорного феномена безгражданства.

Курс на ревизию международного права все чаще проявляется и в настойчивой линии на переписывание итогов Второй мировой войны, оправдание множащихся проявлений неонацизма, вандализма в отношении памятников освободителям Европы и жертвам Холокоста.

Испытаниям на прочность подвергаются и такие ключевые принципы Устава ООН, как невмешательство во внутренние дела, недопустимость применения силы или угрозы силой.

К списку стран, чья государственность была разрушена на наших глазах путем агрессии или инспирированных из-за рубежа переворотов, сейчас пытаются добавить Венесуэлу. Россия, как и подавляющее большинство членов ООН, отвергает попытки вернуть в Латинскую Америку «правила» времён «доктрины Монро», попытки менять извне режимы в суверенных государствах, не гнушаясь методами военного шантажа, незаконного принуждения и блокады, как это происходит в отношении Кубы вопреки многочисленным резолюциям ООН.

В следующем году исполняется 60 лет Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам, которая была принята по инициативе нашей страны. Однако до сих пор ряд западных государств цепляются за старые «правила», игнорируют эту Декларацию и другие, обращенные непосредственно к ним, решения Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам деколонизации, продолжая удерживать под своим контролем бывшие заморские территории.

В ноябре нынешнего года грядет еще один юбилей – 20 лет с момента принятия на саммите ОБСЕ Хартии европейской безопасности и Платформы безопасности, основанной на сотрудничестве. В этих документах сформулированы принципы взаимодействия всех стран и региональных организаций в Евроатлантике. Главы государств и правительств торжественно провозгласили, что никто не должен обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других. К сожалению, достигнутый тогда на высшем уровне консенсус сегодня опять подменяется взятой за «правило» практикой НАТО, которая продолжает мыслить категориями поиска врага, продвигая свою военную инфраструктуру на восток к российским границам, наращивая военные бюджеты, хотя они и так более чем в 20 раз превышают российский. Призываем вернуться к договоренностям о выстраивании равной и неделимой безопасности на пространстве ОБСЕ. В последнее время в пользу этого высказываются и ответственные политики в Европе, как, в частности, показала августовская встреча Президента России В.В.Путина и Президента Франции Э.Макрона.

Надежная и открытая архитектура необходима и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Опасно поддаваться искушению разбить его на конфликтующие блоки. Такие попытки будут противоречить задаче объединения усилий всех стран региона для эффективного ответа на сохраняющиеся здесь угрозы и вызовы, включая задачу урегулирования всего комплекса проблем Корейского полуострова исключительно мирным путем.

Огромный ущерб создававшейся на протяжении десятилетий глобальной системе стратегической стабильности нанесен в результате действий США, которые вслед за выходом из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) разрушили – при послушной поддержке всех членов НАТО – Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Теперь под вопросом судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). К тому же США отказываются ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а в своих доктринальных документах понизили порог применения ядерного оружия. Берут курс на превращение киберпространства и космоса в арену военного противостояния.

В целях недопущения дальнейшего нагнетания напряженности Россия внесла ряд инициатив. Президент России В.В.Путин объявил о решении не размещать наземные РСМД в Европе или других регионах, если и пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и НАТО присоединиться к такому мораторию. Также неоднократно предлагали Вашингтону начать переговоры о продлении ДСНВ. Вместе с КНР выступаем за согласование юридически обязывающего документа о предотвращении гонки вооружений в космосе. Реакция на все эти предложения со стороны США и их союзников пока не обнадеживает.

Настораживает затянувшееся отсутствие ответа и на наше предложение, сделанное американским коллегам еще год назад – принять на высшем уровне российско-американское заявление о неприемлемости и недопустимости ядерной войны, в которой по определению не может быть победителей. Призываем всех членов ООН поддержать эту инициативу.

Сегодня хотел бы объявить: на текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН мы вносим проект резолюции «Укрепление и развитие системы договоренностей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». Приглашаем всех к конструктивным переговорам. Одобрение такой резолюции стало бы важным вкладом в создание условий для успешного проведения в будущем году обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Россия продолжит настойчивую работу в пользу укрепления всеобщей безопасности. В этой сфере мы действуем с предельной ответственностью, проявляя сдержанность в сфере оборонного строительства – разумеется, без ущерба для надежного обеспечения национальной безопасности, в полном соответствии с международным правом.

Выступаем за консолидацию усилий в борьбе с международным терроризмом под эгидой ООН. В интересах мобилизации потенциала региональных организаций на подавление террористической угрозы Россия провела министерское заседание Совета Безопасности ООН с участием ОДКБ, ШОС и СНГ.

Среди важнейших задач мирового сообщества – выработка общеприемлемых подходов к регулированию цифровой сферы, осмысление процессов, связанных с созданием искусственного интеллекта. В прошлом году Генеральная Ассамблея ООН одобрила начало предметной работы по согласованию правил ответственного поведения государств в информационном пространстве. По инициативе России также принята резолюция о противодействии киберпреступности. Важно продвигаться к достижению юридически обязывающих договоренностей по всем аспектам международной информационной безопасности.

Необходимо также активизировать усилия по урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов во всех регионах мира. Главное – добиваться от сторон соблюдения уже имеющихся договоренностей, не позволять им изобретать предлоги для отказа от выполнения уже взятых на себя обязательств. Это касается и конфликтов на постсоветском пространстве, включая необходимость строго следовать положениям Минского комплекса мер по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины.

В Сирии, где достигнуты серьезные успехи в борьбе с терроризмом, на первый план выходят вопросы дальнейшего продвижения политического процесса, ведомого сирийцами при содействии ООН. При решающем вкладе России, Турции и Ирана как гарантов Астанинского формата завершено формирование Конституционного комитета, о чем на днях объявил Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш. На повестке дня – постконфликтное восстановление, создание условий для возвращения беженцев. Здесь гораздо более активную роль должна сыграть система ООН.

Однако в целом на Ближнем Востоке и Севере Африки проблем еще много. Мы видим, что происходит в Ливии, Йемене. На грани срыва перспективы решения палестинского вопроса и реализации Арабской мирной инициативы. Тревожат попытки разыгрывать взрывоопасную для многих стран «курдскую карту».

Искусственно нагнетается напряженность в Персидском заливе. Призываем к преодолению имеющихся разногласий через диалог, без голословных обвинений. Наш вклад – представленная летом этого года обновленная российская концепция коллективной безопасности в этом регионе.

Поддерживая усилия африканских государств по прекращению конфликтов на своем континенте, Россия организовала вчера заседание Совета Безопасности ООН по укреплению мира и безопасности в Африке. В конце октября в Сочи состоится первый в истории саммит Россия-Африка. Рассчитываем, что его результаты позволят повысить эффективность борьбы с современными вызовами и угрозами, эффективность работы по преодолению стоящих перед африканскими странами проблем развития.

Совершенствованию антикризисной, миротворческой деятельности ООН призвана способствовать реформа ее Совета Безопасности. Реалии многополярного мира делают главной задачей поиск такой формулы, которая устранила бы очевидный геополитический дисбаланс в его нынешнем составе и обеспечила бы расширение представленности в Совете стран Африки, Азии и Латинской Америки при максимально широком согласии государств-членов ООН.

Дамы и господа,

Разделительные линии губительны не только для мировой политики, но и для экономики. Ее инклюзивный рост сдерживается в результате того, что нормы ВТО подменяются другими «правилами»: методами недобросовестной конкуренции, протекционизма, торговых войн, односторонних санкций, откровенного злоупотребления статусом американского доллара. Все это ведет к фрагментации глобального экономического пространства, негативно влияет на жизни людей. Считаем необходимым вернуться к совместной конструктивной работе и в организациях системы ООН, и в «Группе двадцати». Будем содействовать созданию благоприятных для этого условий, в том числе через возможности БРИКС, где Россия заступает на пост председателя в 2020 году.

Вместе с единомышленниками выступаем за гармонизацию интеграционных процессов. Эта философия лежит в основе инициативы Президента России В.В.Путина о формировании Большого Евразийского партнерства из числа стран-участниц ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и открытого для всех других государств Евразии, включая и членов Европейского союза. Движение в этом направлении уже началось через сопряжение планов развития ЕАЭС и китайского проекта «Один пояс – один путь». Последовательное осуществление этих начинаний позволит не только повысить динамику экономического роста, но и заложить добротный фундамент для построения пространства мира, стабильности и сотрудничества от Лиссабона до Джакарты.

Дамы и господа,

В преддверии очередного юбилея ООН хотел бы подчеркнуть: ооноцентричная система миропорядка, несмотря на все испытания, сохраняет устойчивость, обладает большим запасом прочности. Она – своего рода страховочная сетка, гарантирующая, если уважать Устав, мирное развитие человечества через нахождение баланса порой весьма противоречивых интересов различных стран.

Наверное, главный вывод по итогам этих 75 лет состоит в том, что по-прежнему востребован полученный в годы той жесточайшей войны опыт деидеологизированного сотрудничества государств перед лицом общей угрозы.

Сегодняшние угрозы и вызовы таят не меньшие опасности.

Лишь работая сообща, мы сможем эффективно на них реагировать. Полвека назад выдающийся российский ученый и общественный деятель, Лауреат Нобелевской премии А.Д.Сахаров написал такие слова: «Разобщенность человечества угрожает ему гибелью… Для человечества отойти от края пропасти – значит преодолеть разобщенность». Именно в единении видели основную задачу ООН ее отцы-основатели. Давайте будем достойны их наследия и их памяти.

Благодарю за внимание.