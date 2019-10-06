بيان البيت الأبيض حول الإرهابيين في شمال سوريا

تحدث الرئيس دونالد ج. ترامب هاتفيا اليوم مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان. ستشرع تركيا عما قريب في عمليتها التي تخطط لها منذ وقت طويل في شمال سوريا. لن يدعم الجيش الأمريكي العملية ولن يشارك بها ولن تتواجد القوات الأمريكية في تلك المنطقة المباشرة بعد أن هزمت “الخلافة” المادية لتنظيم داعش.

لقد ضغطت الحكومة الأمريكية على كل من فرنسا وألمانيا والدول الأوروبية الأخرى التي أتى منها مقاتلو داعش حتى تستعيدهم، ولكنها لم ترغب في ذلك ورفضت. لن تواصل الولايات المتحدة احتجازهم لفترة قد تمتد لسنوات عدة وبتكلفة كبيرة على دافعي الضرائب الأمريكان. باتت تركيا اليوم الجهة المسؤولة عن كافة مقاتلي داعش في المنطقة والذين تم اعتقالهم على مدى العامين الماضيين بعد أن هزمت الولايات المتحدة “الخلافة” المادية لتنظيم داعش.