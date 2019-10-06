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Заявление Белого дома о террористах в Северной Сирии

Сеть Вольтер | Вашингтон, Д. С. (США)
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Сегодня Президент Дональд Трамп говорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону. Турция вскоре приступит к своей давно планировавшейся операции в Северной Сирии. Вооруженные силы Соединенных Штатов не будут оказывать поддержку или принимать участие в этой операции, поэтому воинские подразделения США, разгромив территориальный «халифат» ИГИЛ, не будут более находиться непосредственно на данной территории.

Правительство Соединенных Штатов настаивало на том, чтобы Франция, Германия и другие европейские государства, из которых прибыли многие захваченные боевики ИГИЛ, забрали их, но они не хотят и отказываются сделать это. Соединенные Штаты не будут держать их у себя в течение, вероятно, многих лет, что будет дорого стоить налогоплательщикам в Соединенных Штатах. С настоящего момента Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГИЛ на данной территории, захваченных за два года, последовавших после разгрома территориального «халифата» Соединенными Штатами.

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Источник : « Заявление Белого дома о террористах в Северной Сирии », Сеть Вольтер, 6 октября 2019, www.voltairenet.org/article207842.html

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