Заявление Белого дома о террористах в Северной Сирии

Сегодня Президент Дональд Трамп говорил с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону. Турция вскоре приступит к своей давно планировавшейся операции в Северной Сирии. Вооруженные силы Соединенных Штатов не будут оказывать поддержку или принимать участие в этой операции, поэтому воинские подразделения США, разгромив территориальный «халифат» ИГИЛ, не будут более находиться непосредственно на данной территории.

Правительство Соединенных Штатов настаивало на том, чтобы Франция, Германия и другие европейские государства, из которых прибыли многие захваченные боевики ИГИЛ, забрали их, но они не хотят и отказываются сделать это. Соединенные Штаты не будут держать их у себя в течение, вероятно, многих лет, что будет дорого стоить налогоплательщикам в Соединенных Штатах. С настоящего момента Турция будет нести ответственность за всех боевиков ИГИЛ на данной территории, захваченных за два года, последовавших после разгрома территориального «халифата» Соединенными Штатами.