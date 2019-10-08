Сеть Вольтер

Заявление Председателя Совета Безопасности по Сирии

Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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«Совет Безопасности приветствует сделанное Генеральным секрета-рем 23 сентября 2019 года объявление о достигнутом правительством Си-рийской Арабской Республики и Сирийской комиссией по переговорам со-глашении сформировать в Женеве при содействии Организации Объединен-ных Наций сбалансированный, заслуживающий доверия и открытый для всех конституционный комитет.

Совет Безопасности считает, что начало работы конституционного ко-митета в интересах сирийцев и под их руководством должно положить начало политическому процессу по прекращению сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, отвечающему законным чаяниям всех сирийцев.

Совет Безопасности выражает признательность Специальному по-сланнику Организации Объединенных Наций за предпринятые на диплома-тической арене усилия по завершению работы над соглашением между Си-рийской Арабской Республикой и сирийской оппозицией о формировании конституционного комитета и подчеркивает, что решительно поддерживает инициативу Специального посланника Педерсена и Организации Объеди-ненных Наций провести первое заседание конституционного комитета 30 октября 2019 года в Женеве, Швейцария.

Совет Безопасности подтверждает, что урегулировать конфликт в Си-рии военными средствами невозможно и что этот конфликт может быть урегулирован лишь посредством полного осуществления резолю-ции 2254 (2015).

Совет Безопасности подтверждает твердую приверженность суверени-тету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии».

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Источник : « Заявление Председателя Совета Безопасности по Сирии », Сеть Вольтер, 8 октября 2019, www.voltairenet.org/article207860.html

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