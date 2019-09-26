Заявление малой группы по Сирии

1. Мы, министры иностранных дел Германии, Египта, Иордании, Королевства Саудовская Аравия, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Франции, сделали следующее заявление о настоятельной необходимости до-стижения прочного политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

2. Сирийский конфликт продолжается уже девятый год, сотни тысяч людей погибли и миллионы стали вынужденными переселенцами. По оценкам Органи-зации Объединенных Наций, в последние месяцы в Идлибе погибло более 1000 гражданских лиц и более 600 000 человек покинули свои дома, а гуманитарная ситуация усугубляется нападениями на школы, больницы и другие гражданские здания. Мы глубоко сожалеем о том, что Совет Безопасности в очередной раз не смог объединиться и призвать к защите гражданских лиц, соблюдению норм международного гуманитарного права и обеспечению гуманитарного доступа. Мы по-прежнему всецело привержены поддержке таких жизненно важных мер и призываем к немедленному и подлинному прекращению огня в Идлибе. Приме-нение любого химического оружия в Сирии недопустимо. Мы требуем также от всех сторон обеспечения того, чтобы все меры, принимаемые для противодей-ствия терроризму, в том числе в мухафазе Идлиб, соответствовали их обязатель-ствам по международному праву.

3. Не может быть военного решения сирийского кризиса, возможно только по-литическое урегулирование. Без этого Сирия останется слабой, бедной и деста-билизированной. Поэтому мы решительно поддерживаем Специального послан-ника Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии в его усилиях по достижению политического урегулирования в соответствии с резо-люцией 2254 Совета Безопасности. Мы приветствуем объявление Организации Объединенных Наций о том, что все стороны уже согласились на создание кон-ституционного комитета, которому поручено начать этот процесс. Это долго-жданный позитивный шаг, однако для его успеха по-прежнему требуются серьез-ное взаимодействие и приверженность делу. Мы призываем Организацию Объ-единенных Наций как можно скорее созвать этот конституционный комитет и приступить к обсуждению субстантивных вопросов, относящихся к его мандату. Кроме того, по-прежнему существенно важно продолжать работать над всеми другими аспектами политического процесса, как это предусмотрено в резолюции 2254 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

4. Мы решительно поддерживаем более широкие усилия Гейра Педерсена по осуществлению всех положений резолюции 2254, в том числе касающихся обес-печения конструктивного участия всех сирийцев, особенно женщин, в политиче-ском процессе. Мы полностью поддерживаем усилия по массовому освобожде-нию политических заключенных и шаги по созданию безопасной и нейтральной обстановки, которая позволила бы сирийцам провести под наблюдением Органи-зации Объединенных Наций свободные, справедливые и заслуживающие доверия выборы, предусматривающие возможность участия внутренне перемещенных лиц, беженцев и представителей диаспоры.

5. Мы подчеркиваем важность подотчетности в любых усилиях по достиже-нию устойчивого, всеобъемлющего и мирного урегулирования конфликта и по-этому продолжаем поддерживать усилия по обеспечению того, чтобы все винов-ные в нарушениях норм международного гуманитарного права и права прав че-ловека, включая тех, кто может нести ответственность за преступления против человечности, были выявлены и привлечены к ответственности.

6. В связи с дальнейшим ухудшением гуманитарной ситуации на всей терри-тории Сирии мы подчеркиваем важность предоставления безопасного и беспре-пятственного гуманитарного доступа в интересах всех сирийцев, которые в настоящее время в нем нуждаются.

7. Мы признаем усилия соседей Сирии, которые несут на себе бремя по прие-му подавляющего большинства сирийских беженцев. Мы призываем междуна-родное сообщество предоставлять гуманитарную помощь, а также финансовую поддержку этим странам, чтобы взять на себя часть расходов, связанных с бе-женским кризисом в Сирии, пока сирийцы не смогут добровольно вернуться до-мой в условиях безопасности и уважения их достоинства. Любые попытки пред-намеренных демографических изменений являются неприемлемыми. Мы призы-ваем режим прекратить действия, которые удерживают беженцев от возвращения и препятствуют ему, и вместо этого предпринять необходимые позитивные шаги для обеспечения добровольного возвращения в условиях безопасности и уваже-ния достоинства.

8. Наконец, мы выражаем удовлетворение в связи с освобождением в начале этого года всей территории, которую ранее удерживала ДАИШ, принесшая такой ужас Сирии и Ираку, а также всему остальному миру. Вместе с тем угроза со стороны остатков ДАИШ, а также других обозначенных Организацией Объеди-ненных Наций террористических групп сохраняется, и мы преисполнены реши-мости добиться их окончательного разгрома. Для достижения этого результата существенно важное значение по-прежнему имеет политическое урегулирование в Сирии.