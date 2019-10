Μετάφραση

[1] Η στρατηγική αυτή αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον συνταγματάρχη Ραλφ Πέτερς στο ""Stability, America’s Ennemy", Parameters 31-4 (US Army Review), το χειμώνα 2001. Στη συνέχεια εκτίθηκε πιο καθαρά για το ευρύ κοινό από τον βοηθό του ναύαρχου Cebrowski στο The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004. Τέλος, ο συνταγματάρχης Peters δημοσίευσε τον χάρτη που είχε καθιερώσει το αμερικανικό επιτελείο στο “Blood borders - How a better Middle East would look”, Colonel Ralph Peters, Armed Forces Journal, June 2006.

[2] Ένας μεγάλος αριθμός διαθεσίμων εγγράφων από το 2005 μαρτυρούν την προετοιμασία αυτής της επιχείρησης από την MI6. Ειδικότερα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Υπουργείου Εξωτερικών που αποκάλυψε ο αφυπνιστής Derek Pasquill. Διαβάστε: Sous nos yeux. Du 11-Septembre à Donald Trump, Thierry Meyssan, Demi-Lune (2017).

[3] Η ύπαρξη αυτού του μυστικού πρωτοκόλλου αποκαλύφθηκε τότε από τον αλγερινό Τύπο. Σύροι διπλωμάτες μου το έχουν περιγράψει λεπτομερώς. Δυστυχώς, τα αρχεία που τα είχαν στη Δαμασκό μεταφέρθηκαν βιαστικά κατά τη διάρκεια μιας τζιχαντιστικής επίθεσης. Συνεπώς, δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο, αλλά θα γίνει δημόσιο όταν τα αρχεία αυτά θα έχουν ταξινομηθεί.

[4] “Imagining a Remapped Middle East”, Robin Wright, The New York Times Sunday Review, September 28, 2013.

[5] «Τοποθεσία: Αμμάν, Ημερομηνία: 1, Θέμα: Μοσούλη», Akif Serhat, Özgür Gündem, 6 Ιουλίου 2014 («Yer: Amman, Tarih: 1, Konu: Musul», Akif Serhat, Özgür Gündem, 6 juillet 2014).