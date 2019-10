Zeventig jaar geleden, op 1 oktober 1949, kondigde Mao Zedong de geboorte van de Volksrepubliek China aan vanuit de Tien An Men-gate. Deze verjaardag wordt vandaag gevierd met een militaire parade voor de historische poort in Peking. Van Europa tot Japan en de Verenigde Staten wordt het in de reguliere media gepresenteerd als een verbeelding van krachten door een dreigende macht. Vrijwel niemand herinnert zich de dramatische historische episodes die hebben geleid tot de geboorte van Nieuw China.

Zo verdween China, gereduceerd tot een koloniale en halfkoloniale staat, onderworpen, uitgebuit en uiteengereten sinds het midden van de 19e eeuw door de Europese mogendheden (Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk en Italië), door het tsaristische Rusland, door Japan en door de Verenigde Staten. Zo werd de bloedige coup d’état die Chiang Kai-shek - later gesteund door de Anglo-Verenigde Staten - in 1927 pleegde, uitgewist, waardoor een groot deel van de (in 1921 geboren) Communistische Partij werd uitgeroeid en honderdduizenden arbeiders en boeren werden gedood. Er is geen sprake van de "Lange Mars" van het Rode Leger, die in 1934 begon als een rampzalige terugtrekking en door Mao Zedong werd omgevormd tot een van de grootste politieke en militaire prestaties in de geschiedenis. We vergeten de aanvalsoorlog tegen China die Japan in 1937 tegen China ontketende: Japanse troepen bezetten Peking, Sjanghai en Nanjing, waarbij meer dan 300.000 burgers om het leven zijn gekomen, terwijl meer dan tien steden werden aangevallen met biologische wapens. De geschiedenis van het anti-Japanse Verenigd Front, dat de Communistische Partij vormt met de Kuomintang: de troepen van Kuomintang, bewapend door de Verenigde Staten, streden enerzijds tegen de Japanse indringers, anderzijds werd een embargo opgelegd aan de gebieden die bevrijd werden door het Rode Leger en concentreerden zich op de Japanse offensieve acties tegen deze gebieden, en de communistische partij, die van 40.000 naar 1,2 miljoen leden ging, leidde de volksstrijdkrachten in de periode 1937-1945 in een oorlog die het Japanse leger steeds meer uitputte.

Het wordt niet erkend dat China met zijn verzet, dat meer dan 35 miljoen mensenlevens heeft gekost, een beslissende bijdrage heeft geleverd aan de nederlaag van Japan, dat zich in 1945 na de atoombom bombardementen op Hiroshima en Nagasaki heeft overgegeven aan de Verenigde Staten, die in de Stille Oceaan door de VS en in Mantsjoerije door de Sovjet-Unie is verslagen. Wat er onmiddellijk na de nederlaag van Japan gebeurde, is verborgen: volgens een in Washington besloten plan probeert Chiang Kai-skek te herhalen wat hij in 1927 deed, maar zijn strijdkrachten, gewapend en gesteund door de Verenigde Staten, vinden voor hen het Volksbevrijdingsleger van ongeveer een miljoen man en een militie van 2,5 miljoen mensen, gesteund door een brede steun van de bevolking. Ongeveer 8 miljoen Kuomintang soldaten worden gedood of gevangen genomen en Chiang Kai-shek vlucht naar Taiwan onder Amerikaanse bescherming.

Dat is, in een extreme synthese, de weg die 70 jaar geleden leidde tot de geboorte van de Volksrepubliek China. Een verhaal dat niet of nauwelijks aan bod komt in onze schoolboeken, die gekenmerkt worden door een beperkte eurocentrische visie op de wereld, die steeds anachronistischer wordt. Een geschiedenis die bewust wordt uitgewist door politici en opiniemakers omdat ze de misdaden van het imperialisme blootlegt en de Europese mogendheden, Japan en de Verenigde Staten in het beklaagdenbankje zet: de "grote democratieën" van het Westen die zichzelf tot opperrechter met het recht afkondigen om op basis van hun geloofsbrieven te bepalen welke landen wel en welke landen niet democratisch zijn.

Maar we bevinden ons niet meer in de tijd van de "concessies" (stedelijke gebieden onder buitenlands bestuur) die deze machten aan China hadden opgelegd, toen de toegang tot het Huangpu-park in Sjanghai "verboden was voor honden en Chinese mensen".