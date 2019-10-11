Сеть Вольтер

Жан Столтенберг о Турции

Jens Stoltenberg
Сеть Вольтер | Ankara (Turquie)
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В пятницу (11 октября 2019 г.) Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находится в Турции, чтобы обсудить подготовку к встрече руководителей стран НАТО в Лондоне в декабре этого года, посвященной 70-летию НАТО. В ходе своей сегодняшней встречи с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле Генеральный секретарь поблагодарил Турцию за ее приверженность и большой вклад в деятельность НАТО.

Во время встреч в Стамбуле г-н Столтенберг также обсудил ситуацию в Сирии. Он отметил, что «в то время как Турция имеет обоснованную обеспокоенность в отношении безопасности, я ожидаю, что Турция будет действовать сдержанно». Г-н Столтенберг выразил «серьезную озабоченность в связи с риском дальнейшей дестабилизации региона, эскалации напряженности и еще больших человеческих страданий». Он подчеркнул, что «у нас есть общий враг – ДАИШ. Несколько лет назад они контролировали значительные территории в Ираке и Сирии. Работая вместе в составе Глобальной коалиции, мы освободили всю эту территорию и миллионы людей. Эти достижения не должны ставиться под угрозу».

«Турция – великая держава в этом великом регионе, что налагает большую ответственность», – подчеркнул Генеральный секретарь. Г-н Столтенберг призвал Турцию избегать любых односторонних действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации региона и эскалации напряженности.

В ходе сегодняшнего визита Генеральный секретарь встретится с президентом Эрдоганом, министром иностранных дел Чавушоглу и министром обороны Акаром.

Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg Jens Stoltenberg est ancien Premier ministre travailliste de Norvège. Il est membre du conseil d’administration du Vaccine Fund.

 
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Источник : « Жан Столтенберг о Турции », Jens Stoltenberg, Сеть Вольтер, 11 октября 2019, www.voltairenet.org/article207914.html

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