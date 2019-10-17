Voltaire İletişim Ağı

Fransa, Suriye’deki Lafarge fabrikasını ateşe verdi

Voltaire İletişim Ağı
+

Uluslararası Koalisyon, 16 Ekim 2019’da Cellabiye’deki (Halep’in Kuzeyinde, Türkiye sınırı yakınlarında) Lafarge fabrikasını ateşe verdi.

Böylece büyük öneme sahip bir gizli operasyonun izleri silinmektedir.

Bu fabrika, yeraltı tahkimatlarını inşa etmeleri ve « Es Suri » Ebu Musab’ın 2004 tarihli Vahşetin Yönetimi kitabında tanımladığı stratejiye uygun olarak bir mevzi savaşı verebilmesi için cihatçılara 6 milyon çimento teslim etmişti. Bu fabrika, daha sonra kaçmadan onu ateşe veren Norveç ve Fransız Özel Kuvvetlerini barındırmıştı.

2016 yılında Zaman Al-Wasl adlı bir Türk internet sitesi, çok uluslu şirketin IŞİD ile bağlarını ortaya koyan, Lafarge yöneticileri arasındaki elektronik posta yazışmalarını yayınlamıştı. Haksızlığa uğradıklarını düşünen Suriyeli çalışanları talebi üzerinde Fransa’da bir soruşturma açılmıştı. Le Monde gazetesi bunun üzerine, aşağıdaki gerçekleri gizlemeyi hedefleyen kendi yorumunu yayınlamıştı:
- Çok uluslu şirketin, başta Irak’a karşı yürütülen savaş sırasında silah nakli olmak üzere, çeşitli operasyonlarda CİA ile olan bağlantısı;
- Lafarge’ın ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton (şirketin eski yöneticisi) ile olan bağı;
- Çok uluslu şirketin Suriye’ye karşı yürütülen savaş sırasında DGSE ile olan bağı;
- ve Suriye’de cihatçılara ait altyapıların inşaatı.

Nüfuz edici bombalara sahip olan Rus Hava Kuvvetleri, altı ay süresince İkinci Dünya Savaşından beri savaş alanlarındaki en büyük örnekleri olan bu tahkimatları imha ederek, Suriye Arap Ordusu’na topraklarını kurtarma imkanı verdi.

« İfşaatlar: Lafarge-Holcim’in cihadı », yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı, 24 Mart 2017.

Ajout au 17 octobre : le porte-parole de la Coalition internationale contre Daesh, le colonel Myles B.Caggins, a tenu à préciser que deux avions avaient frappé la cimenterie Lafarge, pensant dédouaner ainsi la France de ses responsabilités. Il se serait agi de détruire un dépôt de munitions abandonné par les Français durant leur fuite. Sur place, on indique que l’usine a brûlé, puis que l’on a entendu des explosions et que l’incendie a redoublé. Ce scénario est donc possible sans infirmer notre narration. Il serait intéressant de connaître la nationalité des avions qui auraient frappé la cimenterie durant l’incendie.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Fransa, Suriye’deki Lafarge fabrikasını ateşe verdi”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 17 Ekim 2019, www.voltairenet.org/article207981.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Rojava'nın Türkiye tarafından işgali
Türkiye’nin « Barış Pınarı » harekatıyla ilgili sizden gizlenenler (3/3)
Rojava’nın Türkiye tarafından işgali
yazan Thierry Meyssan
Fransız sömürgeciliğinin hayal ettiği Kürdistan
Türkiye’nin « Barış Pınarı » harekatıyla ilgili sizden gizlenenler (2/3)
Fransız sömürgeciliğinin hayal ettiği Kürdistan
yazan Thierry Meyssan
Kürt sorununun soyağacı
Türkiye’nin « Barış Pınarı » harekatıyla ilgili sizden gizlenenler (1/3)
Kürt sorununun soyağacı
yazan Thierry Meyssan
NATO, Suriye'de Türk saldırısının ardında
NATO, Suriye’de Türk saldırısının ardında
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
F-35'ler Pompeo'nun Roma'daki gizli gündemindeydi
F-35’ler Pompeo’nun Roma’daki gizli gündemindeydi
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Kürt sorununa ilişkin gizli mutabakat
Kürt sorununa ilişkin gizli mutabakat
Voltaire İletişim Ağı
 
Donald Trump, herkese karşı tek başına
Donald Trump, herkese karşı tek başına
yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı
 
Irak'taki gösterilerde 30 kişi öldü
Irak’taki gösterilerde 30 kişi öldü
Voltaire İletişim Ağı
 