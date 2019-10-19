شبكة فولتير

الجيش الروسي يحتل قواعد عسكرية أمريكية

شبكة فولتير
+

اخذ الجيش الروسي في 16 أكتوبر وعند الساعة 12 بتوقيت غرينيتش مواقع له في عدة قواعد عسكرية أمريكية تخلت عنها القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا.

وقد تم نفي وقوع أي اشتباكات بين الجيشين الروسي والسوري هناك، أو حتى بين الجيشين الروسي والتركي.

وفي منبج، تموضعت الشرطة العسكرية الروسية بين القوات السورية والتركية.

قام الجيش النظامي التركي بغزو المنطقة الحدودية التي يبلغ عمقها 32 كيلومتراً، باستثناء مدينة القامشلي، طبقاً لما أعلنت عنه أنقرة.

تواصل القوات الرديقة للجيش التركي، وهي مؤلفة بشكل عام من الميليشيات التركمانية التي رفع علم "الجيش السوري الحر" أو "الجيش الوطني السوري"، قتالها ضد أكراد وحدات حماية الشعب، ولا سيما في غرب منطقة روجافا.

قام الجيش العربي السوري بتحرير كل الأراضي التي احتلتها الولايات المتحدة تقريباً، وتركتها تدار تحت اسم روجافا.

أكثر من ربع مليون شخص فروا من مناطق القتال، وتدفقوا بشكل متواصل إلى كردستان العراق.

لا توجد أخبار يمكن التحقق منها عن القوات الخاصة الفرنسية غير المدربين لهذا النوع من المعارك.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

مصادر : “الجيش الروسي يحتل قواعد عسكرية أمريكية”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير , 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2019, www.voltairenet.org/article207998.html

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات

محطات الشمال السوري
محطات الشمال السوري
بقلم تييري ميسان
السلام المفقود
السلام المفقود
بقلم تييري ميسان
باسم حقوق الإنسان
باسم حقوق الإنسان
بقلم تييري ميسان