Курдская делегация на приёме в Елисейском дворце президентом Франсуа Олландом и министром обороны Жан-Ив Ле Дрианом в присутствии Бернара-Анри Леви, организатора катастрофических ситуаций в Тунисе, Египте и Ливии.

Высокий французский комиссар в Леванте генерал Анри Гуро с помощью турок набирает из курдского клана Миллис 900 наёмников для подавления арабских восстаний в Алеппо и Ракке. Последние участвуют в боевых операциях в качестве французских жандармов под флагом, который впоследствии станет флагом Свободной сирийской армии (Телеграмма от 5 января 1921 г.) Источник: Архивы сухопутных войск Франции.

Если не принимать во внимание проект принца Ревандуза, курды никогда не помышляли об объединении. В XIX веке принц, вдохновлённый германской концепцией единой нации, намеревался всего лишь создать для курдов единый язык. Но и на сей день у курдов нет единого языка, что обусловливает явное деление их на такие кланы, как курманджи, сорани, закани и гурани.

Согласно ряду до сих пор неиспользованных документов и факте, о котором ливанский писатель Хассан Хамаде рассказывает в своей готовящейся к изданию удивительной книге, Председатель Совета министров Франции Леон Блюм в 1936 г. вёл переговоры с главой Еврейского агентства Шаимом Визманом и британцами о создании Большого Израиля в долине Евфрата на территории Ливана и Сирии, в то время находившихся под французским мандатом. Однако этот проект не был реализован из-за жесткой оппозиции Высокого французского комиссара в Леванте графа Дамьена де Мартеля. Франция, а возможно и Соединённое Королевство, намеревались в то время создать Курдистан к востоку от Евфрата.

4 февраля 1994 г. Президент Миттеран принимает курдскую делегацию турецкой Рабочей партии Курдистана.

Курдский вопрос принимает особую значимость при президенте Франсуа Миттеране. В разгар холодной войны его супруга становится «матушкой курдов» (клана Барзани). 14 и 15 октября 1989 г. в Париже она организует коллоквиум: «Курды: культурная идентичность, соблюдение прав человека». С её помощью в гибели курдов из деревни Халабия во время ирано-иракской войны был лживо обвинён президент Саддам Хуссейн, тогда как согласно докладам американских военных иранский газ во время этой ужасной баталии был принесён ветром [1]. В 1992 г. она принимала участие в создании марионеточного курдского правительства на оккупированной англо-саксами территории Ирана.

31 октября 2014 г. Франсуа Олланд провожает Реджепа Тайипа Эрдогана у главного входа в Елисейский дворец. Другой гость в это время скромно выходит через чёрный вход. Это был турецкий курд Салих Муслим.

Во время президентства Николя Саркози Ален Жюпе подписывает с Турцией секретный протокол о создании псевдо-Курдистана. Сирия на это никак не реагирует. Затем 31 октября 2014 г. президент Франсуа Олланд во время официального приёма турецкого министра Реджепа Тайипа Эрдогана и неофициального главу Отрядов народной самообороны (YPG) Салиха Муслима принимает решение по разделу Сирии. Курдские боевики прекращают признавать себя сирийскими гражданами и начинают борьбу за построение собственного государства. Сирия немедленно прекращает выплачивать им довольствия.

После вооружённой операции в Кобани Франсуа Олланд меняет ориентиры и выражает поддержку курдам, принимая 8 февраля 2015 г. в Елисейском дворце делегацию проамериканских Отрядов народной самообороны.

Однако несколько месяцев спустя президент Барак Обама призывает Францию к порядку. Не в Париже с его устаревшими колониальными идеями вести переговоры по псевдо-Курдистану. Эти переговоры должен вести Пентагон на основе этнического плана Рамсфельда-Цебровски. Франсуа Олланд прогибается и принимает делегацию курдских боевиков из Айн аль-Араб (у курдов это Кобани). Что до Турции, она отказывается подчиниться Вашингтону. С этого начинаются разногласия между членами Атлантического альянса. Считая, что возвращение Франции нарушает соглашение от 31 октября 2014 г., турецкие спецслужбы организуют совместно с ИГ теракты 13 ноября 2015 г. во Франции и 22 марта 2016 г. в Бельгии, которая в свою очередь тоже повернулась лицом к Вашингтону [2]. Президент Эрдоган недвусмысленно выскажется о теракте в Бельгии, а его СМИ это подтвердят. Наконец, Салих Муслим вводит обязательную военную службу для курдской молодёжи и установливает диктатуру, а Анкара выдаст постановление на его арест.

Декрет о насильственной курдизации северной части Сирии. Этот документ, обнародованный жертвами ассирийских христиан, свидетельствует об этнической чистке, совершённой Сирийскими демократическими силами, находящимися под командой американских военных.

В октябре 2015 г. Пентагон создаёт подразделение из курдских наёмников, завербованных в Турции и Сирии, включая нескольких арабов и христиан, и организует с их помощью этнические чистки так, чтобы не нести за это никакой ответственности. СДС изгоняют со своих мест семьи арабов и ассирийских христиан. Боевики, прибывшие из Ирака и Турции, расселяются в их домах и захватывают их земли. Архиепископ сирийской католической епархии Жак Бехнан Хиндо не раз заявлял, что курдские лидеры рассказывали ему о плане искоренения в Роджаве всех христиан. Французские спецназовцы присутствовали при этих преступлениях, но они и глазом не моргнули. 17 марта 2016 г. была провозглашена автономия «Роджава» (сирийский псевдо-Курдистан) [3]. Опасаясь слияния турецкой РПК с иракским кланом Барзани, которым открывался путь к созданию Большого Курдистана, правительство Ирака предоставляет РПК средства для свержения Барзани. После этого следует серия убийств курдских лидеров враждебными кланами.

В 2016 г. частичный вывод российских военных и последовавшее за ним освобождение Алеппо сирийскими правительственными войсками, знаменуют собой окончательный поворот в войне. В январе 2017 г. с приходом в Белый дом президента Дональда Трампа, предвыборная программа которого предусматривала конец стратегии Рамсфельда-Цебровски, заканчивается массовая поддержка джихадистов и начинается вывод из Сирии войск НАТО и США. Франция способствует выходу из Роджавы молодых боевиков-анархистов, убеждённых в том, что они приехали туда защищать курдское дело, хотя на самом деле они отстаивали интересы Атлантического альянса [4].

Эта карта опубликована агентством Anadolu Agency в январе 2019 г. На ней обозначены 9 французских военных баз, из которых 8 были развёрнуты при президенте Эммануэле Макроне.

Сразу после этого Турция через государственное агентство Anadolu Agency публикует карту с обозначенными на ней французскими военными базами на территории Роджавы, число которых при президенте Эмамануэле Макроне увеличивается до девяти. До сих пор, кроме цементного завода компании Lafarge, на этой территории никаких других построек не было. Анкара подчёркивает, что в противоположность официальным заявлениям и в отличие от США, Франция благоприятствует разделу Сирии.

В феврале 2018 г. постоянный представитель России в ООН Василий Небедзя заявил о том, что сирийские курды объявили амнистию 120 лидерам ИГ и внедрили их в свои Отряды народной самообороны.

Начиная с сентября 2018 г. президент Трамп готовит вывод американских войск из Сирии [5]. Отказ от Роджавы обусловлен закрытием пути через Иран, который необходим для прохода в Ливан. В августе в дело вмешивается президент Эрдоган. Американцы начинают вести контроль за ликвидацией оборонительных сооружений курдов. 16 сентября Россия, Турция и Иран подписывают трёхстороннее соглашение. После этого крах псевдо-Курдистана становится неизбежным.

Уставший от самого себя и полностью потерявший всякую связь с реальностью, Жан-Ив Лё Дриан на канале France 2 убеждает, что Франция благополучно ведёт свои дела в Сирии и ничем не рискует.

10 сентября на канале France 2 министр иностранных дел Франции Жвн-Ив Лё Дриан пытается успокоить французов после фиаско в Сирии. Он убеждает зрителей в том, что Франция контролирует ситуацию, что джихадисты, находящиеся в тюрьмах Роджавы, не будут освобождены, и несмотря на то, что там нет никаких судебных органов, их, тем не менее, будут судить на этой территории. Он заявил также, что угрозы президента Эрдогана в адрес Франции не имеют под собой никакой основы. И, наконец, в самом разгаре дискуссии он отказался ответить на вопрос о миссии французских военных.

Неизвестно, какова будет участь ни пленных джихадистов, ни гражданского населения, незаконно захватившего чужие земли. Неизвестна также и участь солдат на девяти французских базах. Они оказались между двух огней. Между турецкой армией, которую предал президент Олланд, и курдскими Отрядами народной самообороны, которых бросил президент Макрон и которые снова подтверждают свою верность Сирийской Арабской Республике.