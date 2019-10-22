Король Салман принимает российского президента-миротворца Владимира Путина

Подобные события случаются не чаще одного-двух раз в столетие. В мире устанавливается новый порядок. Прежние стандарты больше не действуют. Все, кто влачил жалкое существование, теперь ликуют, а те, кто управлял, горят в аду. Официальные заявления и их пропагандистские толкования в СМИ больше не соответствуют череде следующих друг за другом событий. Комментаторы должны как можно скорее сменить тон своих речей, полностью изменить их, иначе они будут сметены вихрем Истории.

В феврале 1943 г. победа советских войск над войсками нацистской Германии знаменовала собой поворот во Второй мировой войне. Это сделало неизбежным дальнейший ход событий. И высадка англо-американских войск в Нормандии (июнь 1943 г.), Ялтинская конференция (февраль 1945 г.), убийство канцлера Гитлера (февраль 1945 г.) и, наконец, капитуляция Германии (8 мая 1945 г.) ознаменовали установление нового мира.

В течение одного года (июнь 44 – май 45 г.г.) вместо Великого Рейха была создана советско-американская дуополия. Соединённое Королевство и Франция, которые продолжали оставаться мировыми державами, двенадцатью годами ранее вынуждены были расставаться со своими колониями.

Сегодня наступает такой же период.

Каждый исторический период характеризуется своей экономической системой. При этом для её защиты возникает некая политическая надстройка. После окончания холодной войны и распада СССР президент Буш ст. сократил вооружённые силы на один миллион человек, а вопросы процветания страны отдал на откуп руководителям транснациональных концернов. Последние, вступив в союз с Дэн Сяопином, вывели значительную часть своих производств в Китай, который становится «мастерской мира». Не обеспечив для граждан США никакого процветания, они набили свои карманы и привели к постепенному исчезновению на Западе среднего класса. В 2001 г. они финансируют теракты 11 сентября и внедряют в Пентагоге стратегию Рамсфельда-Цебровски по разрушению государственных структур. Президент Буш мл. превращает «Большой Ближний Восток» в театр бесконечной войны.

Освобождение за одну неделю четверти сирийской территории является не просто победой президента Башара аль-Ассада, человека, который семь лет как должен был уйти, она знаменует собой полный провал военной стратегии, направленной на установление господства финансового капитализма. Свершилось то, что казалось незыблемым. Рухнул прежний мировой порядок. Последующие события неизбежны.

Пышный приём Владимира Путина в Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах свидетельствует о сенсационном повороте стран Залива в сторону русского лагеря.

В стране, где доллар был основной денежной единицей, а за последний месяц исчез, где банки закрывают свои окна, а банковские выплаты ограничены, конец прежним порядкам наступает не в результате антикоррупционных манифестаций.

Конвульсии устаревшей системы множатся. Президент Эквадора Ленин Морено возлагает ответственность за народные выступления против навязанных финансовым капитализмом мер на своего предшественника Рафаэля Корреа, который живёт в изгнании в Бельгии, и на символа сопротивления этой форме эксплуатации человека человеком президента Венесуэлы Николаса Мадуро, хотя он никакого влияния на эту страну не имеет.

Соединённое Королевство в Сирии свои силы спецопераций уже свернуло и пытается выйти из брюссельской наднациональной структуры – Европейского союза. Намереваясь поначалу сохранить Общий рынок (проект Терезы Мэй), оно решает порвать с европейской конструкцией (проект Бориса Джонсона). После ошибочных действий Николя Саркози, Франсуа Олланда и Эммануэля Макрона Франция быстро теряет своё влияние и доверие к себе. США при Дональде Трампе прекращают быть «нужной нацией» и «мировым жандармом» на службе финансового капитализма и превращаются в мощную экономическую державу. Они вывозят из Турции свои ядерные вооружения и готовятся закрыть ЦентКом в Катаре. Россия всеми признаётся в качестве миротворца и возобновляет международное право, которое она провозгласила на Международной конференции мира в Гааге в 1899 г., и которое было растоптано членами НАТО.

Мирная конференция 1899 г. в Гааге. Потребуется более столетия, чтобы понять её выводы.

Как Вторая мировая война положила конец Содружеству наций и породила ООН, новый мир будет способствовать рождению новой международной организации, основанной на принципах русского царя Николая II и лауреата Нобелевской премии мира француза Леона Буржуа, изложенных на Мирной конференции 1899 г. в Гааге. Но для этого необходимо, прежде всего, распустить НАТО, которая будет стремиться сохранить себя, распространяясь на тихоокеанский регион, и Европейский союз – пристанище финансового капитализма.

Происходящее предстоит осмыслить. Мы входим в переходный период. Ленин в 1916 г. сказал, что империализм – это высшая стадия капитализма. Но капитализм прекратил своё существование после двух мировых войн и биржевого кризиса 1929 г. и сегодня в мире господствует финансовый капитализм, сокрушающий одну экономику за другой ради прибылей кучки сверхбогачей. Его высшая стадия предполагает деление мира на две части: с одной стороны, стабильные глобализированные страны, а с другой, регионы мира, лишённые государственности, роль которых сводится к тому, чтобы служить сырьевым придатком. Эта модель, с которой борются президент Трамп в Соединённых Штатах, Жёлтые жилеты в Западной Европе или Сирия в Леванте, агонизирует у всех на виду.