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Встреча российской межведомственной делегации с Башаром Асадом

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
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18 октября российская межведомственная делегация с участием спецпредставителя Президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию А.Л.Лаврентьева, заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина и представителей Минобороны России была принята в Дамаске Президентом САР Б.Асадом.

В центре обсуждения находились вопросы текущей ситуации «на земле» в Сирии в свете роста напряженности на северо-востоке страны. Констатирована необходимость принятия мер для ее деэскалации и по обеспечению безопасности в данных районах. Было выражено общее мнение, что путь к надежной и долгосрочной стабилизации территорий к востоку от р.Евфрат лежит через восстановление суверенитета и территориальной целостности страны, возвращение всех сирийских земель под контроль правительства САР.

Кроме того, был подробно рассмотрен комплекс вопросов, связанных с запуском и налаживанием эффективной работы Конституционного комитета, созыв которого планируется в конце октября в Женеве.

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Источник : « Встреча российской межведомственной делегации с Башаром Асадом », Сеть Вольтер, 19 октября 2019, www.voltairenet.org/article208052.html

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