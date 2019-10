La Russia richiama la Turchia al rispetto degli impegni

Il Memorandum firmato a Sochi conferma la legalità dell’operazione turca “Fonte di Pace” in una zona frontaliera profonda 32 chilometri, con l’esclusione della città di Qamishli. Non fa invece cenno all’esigenza degli Stati Uniti di chiudere la via di comunicazione settentrionale Teheran-Beirut. Inoltre, non fissa un termine per il ritiro dell’esercito turco, che potrebbe così imporre un’occupazione militare, come già a Cipro e in Iraq.

Questo documento, le cui clausole sono state tenute a lungo segrete, autorizzava l’esercito turco a penetrare in territorio siriano per dare la caccia ai terroristi del PKK che lo bombardavano. All’epoca i mezzi di artiglieria del PKK avevano una gittata massima di 32 chilometri, da qui la profondità della zona oggi occupata dall’esercito turco. La Repubblica Araba Siriana aveva inoltre autorizzato l’esercito turco a ricorrere a misure di sicurezza permanenti in un raggio di cinque chilometri. Gli accordi mettevano fine alla tensione tra Siria e Turchia, nata dalla concessione dell’asilo politico ad Abdullah Öcalan e al PKK.

Il presidente russo Vladimir Putin il 22 ottobre 2019 ha ricevuto a Sochi l’omologo turco Recep Tayyip Erdoğan. I colloqui, durati cinque ore, hanno riguardato le relazioni commerciali bilaterali e l’operazione turca in Siria, “Fonte di pace”.

Traduzione

Rachele Marmetti

Giornale di bordo



