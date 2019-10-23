Voltaire İletişim Ağı

Avustralya basını hükümetin sansürüne karşı

Voltaire İletişim Ağı
+

Avustralya basını, sansüre ilişkin yasanın uygulanmasını protesto etmek için birinci sayfa haberlerini karaladı ve televizyon kanallarında duyurular yaptı.

Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık, devlet sırlarını korumayı hedefleyen çok sert yasalara sahipler.

Bu ülkelerde hiçbir zaman hükümetin uyguladığı sansürden söz edilmese de, bunun nedeni çok yaygın olmasıdır.

Üç gazeteci hakkında
- Hükümetin, Avustralya yurttaşlarına karşı casusluk yapmak için « Beş Gözler »in dinleme imkanlarını kullanma niyetinde olduğunu,
- Avustralya özel kuvvetlerinin Afganistan’da savaş suçu işlediğini ifşa ettikleri için yasal soruşturma açıldı.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Avustralya basını hükümetin sansürüne karşı”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 23 Ekim 2019, www.voltairenet.org/article208067.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Anayasalarının tutsağı Lübnanlılar
Yeni dünya şekilleniyor
Yeni dünya şekilleniyor
yazan Thierry Meyssan
Rojava'nın Türkiye tarafından işgali
Türkiye’nin « Barış Pınarı » harekatıyla ilgili sizden gizlenenler (3/3)
Rojava’nın Türkiye tarafından işgali
yazan Thierry Meyssan
Erdoğan bombayı istiyor
Erdoğan bombayı istiyor
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
NATO, Suriye'de Türk saldırısının ardında
NATO, Suriye’de Türk saldırısının ardında
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Rus Ordusu ABD askeri üslerine yerleşti
Rus Ordusu ABD askeri üslerine yerleşti
Voltaire İletişim Ağı
 