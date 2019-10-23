Avustralya basını hükümetin sansürüne karşı

Avustralya basını, sansüre ilişkin yasanın uygulanmasını protesto etmek için birinci sayfa haberlerini karaladı ve televizyon kanallarında duyurular yaptı.

Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık, devlet sırlarını korumayı hedefleyen çok sert yasalara sahipler.

Bu ülkelerde hiçbir zaman hükümetin uyguladığı sansürden söz edilmese de, bunun nedeni çok yaygın olmasıdır.

Üç gazeteci hakkında

Hükümetin, Avustralya yurttaşlarına karşı casusluk yapmak için « Beş Gözler »in dinleme imkanlarını kullanma niyetinde olduğunu,

Avustralya özel kuvvetlerinin Afganistan’da savaş suçu işlediğini ifşa ettikleri için yasal soruşturma açıldı.