Совместное заявление Турции и Соединенных Штатов Америки по северо-восточной части Сирии

1. Соединенные Штаты и Турция еще раз подтверждают свои отношения как партнеров по НАТО. Соединенные Штаты понимают, что Турция имеет законные основания беспокоиться о безопасности своих южных границ.

2. Турция и Соединенные Штаты разделяют мнение, что ситуация на месте, в частности в северо-восточной части Сирии, требует более тесной координации на основе общих интересов.

3. Турция и Соединенные Штаты по-прежнему привержены защите террито-рий НАТО и населения стран НАТО от всех угроз с позиции «один за всех и все за одного».

4. Обе страны подтверждают свою приверженность защите жизни и прав че-ловека, а также религиозных и этнических общин.

5. Турция и Соединенные Штаты твердо намерены положить конец деятель-ности ИГИЛ/ДАИШ в северо-восточной части Сирии. Сюда входит координация действий в отношении мест содержания под стражей и внутренне перемещенных лиц с территорий, ранее контролируемых ИГИЛ/ДАИШ, сообразно обстоятель-ствам.

6. Турция и Соединенные Штаты соглашаются с тем, что операции по борьбе с терроризмом должны быть направлены только на террористов и их укрытия, убежища, позиции, вооружения, транспорт и оборудование.

7. Турецкая сторона объявила о своем стремлении обеспечивать безопасность и благополучие жителей всех населенных центров в безопасной зоне, контроли-руемой турецкими силами (безопасная зона), и подчеркнула готовность соблю-дать максимальную осторожность, чтобы избежать причинения вреда граждан-ским лицам и ущерба гражданской инфраструктуре.

8. Обе страны подтверждают свою приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, а также политическому процессу под руко-водством Организации Объединенных Наций, который направлен на то, чтобы положить конец конфликту в Сирии согласно резолюции 2254 Совета Безопасно-сти Организации Объединенных Наций.

9. Обе стороны пришли к соглашению, что безопасная зона по-прежнему важ-на и необходима для предотвращения угрозы национальной безопасности Тур-ции, включая сбор тяжелых вооружений отрядов народной самообороны (YPG) и ликвидацию их укреплений и боевых позиций.

10. Режим безопасной зоны будет обеспечиваться, в первую очередь, вооружен-ными силами Турции, и обе стороны будут более активно сотрудничать по всем направлениям его соблюдения.

11. Турецкая сторона временно остановит операцию «Источник мира», чтобы дать возможность отрядам народной самообороны (YPG) выйти из безопасной зоны в течение 120 часов. Операция «Источник мира» будет прекращена после вывода отрядов народной самообороны (YPG).

12. Как только операция «Источник мира» будет остановлена, Соединенные Штаты соглашаются не продолжать введение санкций в соответствии с прези-дентским указом от 14 октября 2019 года «О блокировании имущества и времен-ном запрете на въезд определенных лиц, усугубляющих ситуацию в Сирии» и бу-дут должным образом работать и консультироваться с Конгрессом, чтобы уделить должное внимание прогрессу в деле достижения мира и безопасности в Сирии, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 2254. Как только операция «Источник мира» будет остановлена, текущие санкции будут сняты в соответствии с пунктом 11 вышеупомянутого президент-ского указа.

13. Обе стороны обязуются совместно добиваться достижения всех целей, из-ложенных в настоящем заявлении.