Voltaire İletişim Ağı

Suriye petrol sahalarını geri alıyor

Voltaire İletişim Ağı
+

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mikail Bogdanov 23 Ekim 2019’da, Suriye’deki tüm petrol ve gaz tesislerinin Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kontrolüne geri verilmesi gerektiğini açıkladı.

Devlet Başkanı Beşar Esad, henüz bu sahaları işletme imkanı bulmayan Rus şirketlerine imtiyazlar tanıdı.

Türkiye’nin « Barış Pınarı » harekatı öncesinde yürütülen müzakereler sırasında ABD, Rojava’daki petrol sahalarının ABD ya da İsrail şirketleri tarafından işletilmesi şartını öne sürmüştü.

Suriye’ye yönelik savaş ABD tarafından 2003 tarihinden itibaren (Syrian Accountability Act), yani toprak altındaki zenginliklerinin henüz bilinmediği ve Katar ve İran boru hatları arasındaki rekabetin olmadığı bir dönemde planlanmıştı. Dolayısıyla bu savaşın, diğerleri gibi petrol gerekçesiyle çıkarıldığını söylemek yanlış olacaktır. Öte yandan savaşın başlarında « Suriye’nin Dostları » Sagex’in (Schlumberger tarafından satın alınan) üç boyutlu sondajlarından haberdardı. Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri o dönem imtiyazları Suriye’ye karşı savaşa katılan devletlere dağıtmakla görevlendirildi. Bu araştırmadaki bilgilerin doğru olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer doğruysa Suriye, Katar’daki eşdeğer bir doğalgaz rezervine sahiptir ki bu da Şam’ın iki müttefiki ve başlıca gaz üreticisi Rusya ve İran’la sorun yaşamasına neden olabilecektir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

Bu makale yaratıcı ortakların lisansı altındadır

Voltaire İletişim Ağı’nın makalelerini kaynak belirtmek ve ticari hedefler gütmeme koşuluyla, makalenin içeriğini değiştirmeden serbestçe çoğaltabilirsiniz (Lisans CC BY-NC-ND)

Kaynak : “Suriye petrol sahalarını geri alıyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 24 Ekim 2019, www.voltairenet.org/article208084.html

Voltaire İletişim Ağı’nı desteklemek

Kalite analizlerinden geçen bu Web Sitesi, dünya anlayışınızın geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu sitenin devamını sağlamak için işbirliğinize ihtiyacımız var.
Bize bağışta bulunarak yardımcı olunuz.

Voltaire İletişim Ağı’na nasıl katılımcı olabilirsiniz?

Voltaire İletişim Ağı Moderatörlerinin hepsi fahri olarak çalışmaktadırlar.
- Profesyonel düzeyde Tercümanlar: Çevirilerinizle katkıda bulunabilirsiniz.

Anayasalarının tutsağı Lübnanlılar
Yeni dünya şekilleniyor
Yeni dünya şekilleniyor
yazan Thierry Meyssan
Rojava'nın Türkiye tarafından işgali
Türkiye’nin « Barış Pınarı » harekatıyla ilgili sizden gizlenenler (3/3)
Rojava’nın Türkiye tarafından işgali
yazan Thierry Meyssan
Erdoğan bombayı istiyor
Erdoğan bombayı istiyor
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
NATO, Suriye'de Türk saldırısının ardında
NATO, Suriye’de Türk saldırısının ardında
yazan Manlio Dinucci, Voltaire İletişim Ağı
 
Rus Ordusu ABD askeri üslerine yerleşti
Rus Ordusu ABD askeri üslerine yerleşti
Voltaire İletişim Ağı
 