Suriye petrol sahalarını geri alıyor

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mikail Bogdanov 23 Ekim 2019’da, Suriye’deki tüm petrol ve gaz tesislerinin Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kontrolüne geri verilmesi gerektiğini açıkladı.

Devlet Başkanı Beşar Esad, henüz bu sahaları işletme imkanı bulmayan Rus şirketlerine imtiyazlar tanıdı.

Türkiye’nin « Barış Pınarı » harekatı öncesinde yürütülen müzakereler sırasında ABD, Rojava’daki petrol sahalarının ABD ya da İsrail şirketleri tarafından işletilmesi şartını öne sürmüştü.

Suriye’ye yönelik savaş ABD tarafından 2003 tarihinden itibaren (Syrian Accountability Act), yani toprak altındaki zenginliklerinin henüz bilinmediği ve Katar ve İran boru hatları arasındaki rekabetin olmadığı bir dönemde planlanmıştı. Dolayısıyla bu savaşın, diğerleri gibi petrol gerekçesiyle çıkarıldığını söylemek yanlış olacaktır. Öte yandan savaşın başlarında « Suriye’nin Dostları » Sagex’in (Schlumberger tarafından satın alınan) üç boyutlu sondajlarından haberdardı. Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri o dönem imtiyazları Suriye’ye karşı savaşa katılan devletlere dağıtmakla görevlendirildi. Bu araştırmadaki bilgilerin doğru olup olmadığı bilinmemektedir. Eğer doğruysa Suriye, Katar’daki eşdeğer bir doğalgaz rezervine sahiptir ki bu da Şam’ın iki müttefiki ve başlıca gaz üreticisi Rusya ve İran’la sorun yaşamasına neden olabilecektir.