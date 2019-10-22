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مذكرة تفاهم بين تركيا والاتحاد الروسي

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اتفق رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، ورئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، على النقاط التالية:

١ - يكرر الجانبان تأكيد التزامهما بالحفاظ على الوحدة السياسية والسلامة الإقليمية لسوريا وبحماية الأمن الوطني لتركيا.

٢ - يشددان على تصميمهما على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وعلى وقف المخططات الانفصالية في الإقليم السوري.

٣ - في هذا الإطار، يُحتفظ بالوضع القائم في المنطقة التي تشملها حاليا عملية ربيع السلام التي تغطي تل أبيض ورأس العين بعمق ٣٢ كيلومترا.

٤ - يؤكد الجانبان من جديد أهمية اتفاق أضنة [1]. ويقوم الاتحاد الروسي بتيسير تنفيذ اتفاق أضنة في ظل الظروف الراهنة.

٥ - اعتبارا من الساعة 12:00 ظهرا من يوم ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، تدخل الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى الجانب السوري من الحدود التركية - السورية، خارج منطقة عملية ربيع السلام، لتيسير نقل عناصر وحدات حماية الشعب وأسلحتهم إلى عمق ٣٠ كيلومترا من الحدود التركية - السورية، وينبغي الانتهاء من العملية في غضون ١٥٠ ساعة. وفور ذلك، يبدأ تسيير الدوريات الروسية - التركية في غرب وشرق منطقة عملية ربيع السلام على عمق ١٠ كيلومترات، باستثناء مدينة القامشلي.

٦ - يتم إخراج جميع عناصر وحدات حماية الشعب وأسلحتهم من منبج وتل رفعت.

٧ - يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لمنع عمليات تسلل العناصر الإرهابية.

٨ - تُبذل جهود مشتركة لتسهيل عودة اللاجئين بطريقة آمنة وطوعية.

٩ - تُنشأ آلية مشتركة للرصد والتحقق للإشراف على تنفيذ هذه المذكرة وتنسيق تنفيذها.

١٠ - يواصل الجانبان العمل من أجل إيجاد حل سياسي دائم للنزاع السوري في إطار آلية أستانا ويقدمان دعمهما لأعمال اللجنة الدستورية.

[1] “The Adana Security Agreement”, Voltaire Network, 20 October 1998.

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مصادر : “مذكرة تفاهم بين تركيا والاتحاد الروسي”, شبكة فولتير , 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2019, www.voltairenet.org/article208099.html

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