Пышущий здоровьем бизнесмен Дональд Трамп обязуется «сделать Америку снова великой», положив конец американскому империализму. Он покровительствует добыче углеводородов в стране, а сегодня выводит американские войска из Среднего Востока. Эту политику он не мог бы проводить, если бы не вышел и Парижского соглашения по климату.

В заявлении, распространённом Белым домом 23 октября 2019 г., администрация президента Дональда Трампа сообщает, что Соединённые Штаты отказываются от ведения войн с целью завладения нефтью [1].

Покончено с «доктриной Картера», которая явилась ответом на преступления ЦРУ, войну США во Вьетнаме, Уотергейтское дело и мировой нефтяной кризис 1974 г. Чтобы помочь своим согражданам укрепить веру в самих себя, президент Джимми Картер выступает с важным телевизионным обращением [2], а затем с речью о состоянии Союза 1980 г. [3]. Он заявляет, что снабжение американской экономики энергией требует считать доступ к нефти Среднего Востока вопросом национальной безопасности. Его преемник президент Дональд Трамп создаёт Цент Ком – военное командование центрального региона, как будто Средний Восток вдруг стал провинцией американской империи.

В течение 21 года вся мировая политика была связана к этой невероятной претензией Вашингтона. Зона, покрываемая ЦентКомом, несколько раз изменялась. Сначала в неё входили Африканский рог вплоть до Египта, Левант, кроме Израиля и иногда Иордании с Ливаном, Аравийский полуостров и Юго-Западная Азия. Все войны с 1980 по 2001 г.г. велись главным образом за овладение природными источниками энергии (за исключением Балканских войн, которые представляли собой «лабораторию» по разработке методов для реализации последующих операций).

После 2001 г. снабжение экономики США энергией отходит на второй план. Капитализм изменяется, и приоритетом становится снабжение энергией и сырьём всей глобализованной экономики (в ущерб неглобализованным регионам). Это доктрина Рамсфельда-Цебровски. Армия США теперь защищает не интересы американского народа, а интересы транснациональных корпораций.

Хотя США играли заглавную роль в нефтяном кризисе 1974 г, этот кризис их самих не коснулся. Но от второго кризиса им уйти не удаётся. По этой причине Эдвард Люттвак, Ли Гамильтон и Генри Киссинджер задумывают «Доктрину Картера». Все трое они также играли решающую роль и в разработке доктрины Рамсфельда-Цебровски: Лютвак задумал теракты 11 сентября [4], Гамильтон распространял миф о том, что эти теракты были совершены радикальными исламистами [5], а Киссинджер [6] поручил своему помощнику Паулу Бремеру разграбление Ирака частной компанией - Временной администрацией Коалиции.

Выводя войска из Сирии, президент Трамп не терпит поражения. Напротив, он одерживает политическую победу. Руководствуясь джексоновскими идеями и предвыборной программой 2016 г., он кладёт конец доктринам Картера и Рамсфельда-Цебровски.

Унеся тысячи жизней после речи о состоянии Союза в 1980 г., главный источник войн в мире, наконец, прекращает своё существование.

Перед тем, как войти в политику, Барак Обама разрабатывает основные положения для ООО «Климатическая биржа». Придя на 9 лет в Белый дом, он продолжает разрушительную политику Джорджа Буша на Среднем Востоке и отдаёт распоряжение на участие американских войск в нападении на Ливию. Он «ярый защитник климата» и поддержка Эммануэля Макрона на выборах во Франции.

Однако, учитывая давление, оказываемое на президента со стороны демократов, в коммюнике Белого дома сообщается вовсе не об этих аспектах его политики. В нём делается акцент, прежде всего, на рост добычи нефти и газа, что за несколько лет вывело США по этим ресурсам на первое место в мире.

В этих результатах нет сомнения, однако они не будут долговременными. Согласно Международному энергетическому агентству, добыча сланцевой нефти и газа в США будет падать начиная с 2023 или 2024 г.г. Мы уже указывали на то, что стратегия, разработанная Майком Помпео, направлена на достижение максимальных преимуществ до наступления этого спада, так что на данном этапе США намерены сохранять лидирующие позиции на мировом рынке углеводородов [7].

Белый дом демонстративно выходит из Парижского соглашения по климату. Защита человечества вступает в противоречие с защитой планеты. И каждый должен выбирать, что важнее. Это философский вопрос, и мы призываем читателей обсудить его.

Прежде всего, напомним, что климат не является стабильным, и температура на планете по естественным причинам то повышается, то понижается.

Земля оказывается под влиянием трёх циклических воздействий. Один из самых известных астрономов нашего времени серб Милютин Миланкович ещё во время Второй мировой войны доказал, что на климат оказывают влияние три фактора, определяющие положение земли относительно солнца: эксцентриситет земной орбиты, наклон оси вращения земли и её вращение вокруг этой оси. Эта теория была подтверждена исследованиями ледяных кернов.

В 1967 г. Эммануэль Леруа Ладюри (преподаватель коллежа во Франции) опубликовал знаменитую «Историю климата после 1000 года» .

Однако сказанное не отрицает влияние человеческого фактора на изменение климата, но он, скорее всего, не является основным.

Эммануэль Макрон во время предвыборной кампании обещал «озеленить Францию». Оказавшись под влиянием американского миллиардера Кевина Кравица, который финансировал его избирательную кампанию, он продолжает политику своих предшественников в отношении Сирии и требует военного вмешательства НАТО. Одновременно он занял лидирующие позиции по «защите планеты» через Парижское соглашение по климату.

Сегодняшний спор ложен по двум причинам:

Во-первых, смешиваются «наука» и «научный консенсус». Наука – это конструкция, созданная на основе логичных рассуждений и проверенных на практике. А научный консенсус – это всего лишь дух времени в науке. Так что это не одно и то же. Так, в античные времена Аристарх Сомосский выдвинул гипотезу о том, что земля вращается вокруг солнца. В XVI и XVII веках Николай Коперник разрабатывает гелиоцентрическую теорию, а Иоганн Кеплер её подтверждает, однако когда Галилей вновь подтвердил её, он столкнулся с научным консенсусом и, в итоге, был осуждён католической церковью.

Во-вторых, создание климатической биржи предполагает систему распределения квот на выбросы СО2. Речь также идёт о борьбе против потепления климата, хотя углекислый газ не является единственным, кто оказывает влияние на климат. Климатические биржи были созданы сначала в Чикаго, затем в Лондоне, Монреале, Тяньцзине и Сиднее. Оказывается, что климатические биржи были задуманы бывшим управляющим Голдман Сакс Банк и вице-президентом США Альбертом Гором. Их уставы были разработаны неизвестным в то время юристом, ставшим впоследствии президентом США, Бараком Обамой [8]. Короче говоря, опасения в потеплении климата позволяют нескольким наиболее крупным странам, и только им одним, хорошо на этом подзаработать.

В заключение отметим, что польза от вывода американских войск из Среднего Востока благоприятна как для экономики США, так и для мира в этом регионе. А что касается влияния выбросов СО2 на потепление климата, то оно точно не установлено, и в любом случае вторично.