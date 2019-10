Sonuç olarak: ABD ordusunun Ortadoğu’dan geri çekilmesinin, hem ABD ekonomisi, hem de bölge barışı üzerinde etkileri doğrulanabilirdir. CO2’nin iklim üzerindeki etkileri varsayımsaldır ve her halükarda marjinaldir.

İlk olarak, « bilim » ve « bilimsel fikir birliği » birbirine karıştırılmaktadır. Bilim, mantıklı ve doğrulanabilir bir yapıdır. Bilimsel fikir birliği, bilim insanları arasında zamanın eğilimidir, ancak yalnızca zamanın eğilimidir. Bu çok farklıdır. Böylece, Antik Çağda, Samoslu Aristarchus, Dünya’nın Güneş etrafındaki devriminin hipotezini öne sürer. On altıncı yüzyılda, Nicolaus Copernicus bu teoriyi ispatlar, ancak on yedinci yüzyılda Galileo bunun yeniden doğruladığında, bilimsel fikir birliğine karşı gelir ve Katolik Kilisesi tarafından mahkum edilir.

Çeviri

Osman Soysal



[1] “President Donald J. Trump Is Ending the War on American Energy and Delivering a New Era of Energy Dominance”, Voltaire Network, 23 October 2019.

[2] “Jimmy Carter televised speech on "crisis of confidence"”, by Jimmy Carter, Voltaire Network, 15 July 1979.

[3] “State of the Union Address 1980”, by Jimmy Carter, Voltaire Network, 23 January 1980.

[4] Edward Luttwak Coup d’Etat: A Practical Handbook (Harvard University Press, 1968) kitabını yayınlar. Halkın muhalefetine yol açmamak için bir askeri darbenin halka açıklanmaması önerisinde bulunan bu kitap, 11 Eylül komplocularının İncil’i haline gelir. Harper’s’in Mart 1975 sayısında “Seizing Arab Oil” yazısını (Miles İgnotus takma adıyla) yayınlayan odur.

[5] Lee Hamilton, 21 Ağustos 1975’te, Oil fields as military objectives. A feasibiliy study’i yayınlayan parlamento komisyonuna başkanlık etmiştir. Ama aynı zamanda 11 Eylül saldırılarıyla ilgili başkanlık komisyonuna başkanlık eden ve 9/11 Commission Report’ı yayınlayan da odur.

[6] Henry Kissinger’in 1974 petrol krizindeki rolüne ilişkin olarak, William Engdahl’ın çalışmalarına bakınız. « Sevgili Henry » resmi görevlerini bıraktıktan sonra, Paul Bremer’in Geçici Koalisyon Yönetimi yöneticisi olmadan önce icra müdürü olduğu, Kissinger associates adlı özel şirketi kurar. Bakınız: « Qui gouverne l’Irak ? », yazan Thierry Meyssan, Voltaire İletişim Ağı, 13Mayıs 2004.

[7] “Trump devrinde petrolün jeopolitiği”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 9 Nisan 2019.

[8] « 1997-2010 : L’écologie financière », par Thierry Meyssan, Оdnako (Russie) , Réseau Voltaire, 26 avril 2010.