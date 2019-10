A geografia do Levante totalmente modificada

No Líbano, os bancos estão fechados desde há 10 dias atrás. As caixas automáticas já não estão aprovisionadas(estocadas-br). As manifestações sucedem-se por todo o país. O conjunto de eixos rodoviários está bloqueado por barreiras. Só é possível circular tomando pequenas estradas, se as conhecemos. O aeroporto está inacessível.

No Iraque, as manifestações (protestos-br) foram retomadas, particularmente nas zonas xiitas. A repressão causou mais de 200 mortos num mês. Tal como o Líbano desde 1943, o Iraque, desde 2005, tem uma Constituição que distribui o Poder segundo a pertença religiosa. Este sistema foi concebido pelos colonizadores para tornar estes países ainda mais dependentes apesar da sua independência oficial.

Na Síria, o aprovisionamento pelo Líbano tornou-se impossível devido ao corte do eixo Beirute-Damasco, mas o país é auto-suficiente no plano alimentar. O tráfego comercial foi restabelecido com a Turquia e novos produtos aparecem já nos mercados de Alepo.