Voltaire İletişim Ağı

Levant bölgesi coğrafyası tamamen değişiyor

Voltaire İletişim Ağı
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Lübnan’da bankalar 10 günden beri kapalı. ATM’lerde ara bulunmuyor. Gösteriler ülkenin geneline yayılmış durumda. Bütün yollar barajlarla kesilmiş durumda. Trafikte, eğer biliniyorsa, ancak ara yollar kullanılarak yer değiştirmek mümkün. Havaalanına ulaşım kesilmiş durumda.

Irak’ta gösteriler, başta Şii bölgeleri olmak üzere yeniden başladı. Gösterilerin bastırılmaya çalışılması sırasında bir ayda 200’den fazla kişi yaşamını yitirdi. Lübnan’da 1943’ten beri olduğu üzere, Irak da 2005’ten beri iktidarı dini aidiyetlere göre dağıtan bir anayasaya sahiptir. Bu sistem, resmi olarak bağımsız olmalarına karşın bu ülkeleri hala bağımlı kılmak üzere sömürgeciler tarafından tasarlanmıştır.

Suriye’de, Beyrut-Şam ekseninin kesik olması nedeniyle dışarıdan mal tedariki imkansız hale gelmiştir, ancak ülke gıda açısından kendi kendine yeterli durumdadır. Türkiye ile ticari karayolu bağlantısı yeniden sağlanmış ve daha şimdiden Halep’te yeni ürünler piyasaya çıkmış durumdadır.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Levant bölgesi coğrafyası tamamen değişiyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 29 Ekim 2019, www.voltairenet.org/article208159.html

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