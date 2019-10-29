Almanya, genişletilmiş Ortadoğu’ya askeri olarak kuşatma arayışında

Alman heyetinin Kahire’ye gelişi.

Münih Güvenlik Konferansı, 25 ve 26 Ekim’de Kahire’de, 27 ve 28 Ekim’de ise Doha’da Arap ve Alman yöneticileri arasında iki seminer düzenlemektedir.

Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan ile birlikte Müslüman Kardeşler’e karşı tavır alırken, Katar, Türkiye ve İran ile birlikte bu gizli cemaati desteklemektedir.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi, Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Abulgeyt, aralarında Nijer, Uganda ve Cibuti Dışişleri Bakanlarının da yer aldığı kırka yakın şahsiyet ile birlikte Kahire toplantısına katıldı.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Tani, Dışişleri Bakanı Muhammed el-Tani’nin de, aralarında İran’ın Dışişleri Bakanı, Irak Kürdistanı devlet başkanı ve BM Yemen özel temsilcisi Martin Griffiths’in de yer aldığı kırka yakın şahsiyetle birlikte Doha’daki toplantıya katılması bekleniyor. 2011 Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli Tevekkül Karmen toplantıda Müslüman Kardeşler’i temsil edecek.

Alman Hükümeti, her iki toplantıda da, German Marshall Fund’da araştırmacı, ardından da sosyalist milletvekili olan Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Niels Annen tarafından temsil edilecek.

Münih Güvenlik Konferansı’nın bu girişimi, iki yıldan beri Almanya dışında bir etkinlik düzenlemediği ve Şansölye Angela Merkel’in German Marshall Fund ve Stiftung Wissenschaft Politik’in genişletilmiş Ortadoğu’yu ABD’nin yanında askeri olarak kuşatma yolundaki önerilerini uygulamak istediği bir dönemde gündeme geliyor.