Ebubekir el-Bağdadi’nin infazı

Başkan Donald Trump, 27 Ekim 2019’da İslam Devleti halifesi Ebubekir el-Bağdadi’nin infaz edildiğini açıkladı [1].

Açıklanan verilere göre halifenin, Irak tarafından sağlanan istihbarat sayesinde İdlib Eyaletinde (Suriye’nin Kuzey-Batısı) bulunduğu tespit edildi. ABD Özel Kuvvetleri’nin Erbil’den (Irak Kürdistanı başkenti) hareketle bir gizli operasyon yürüttüğü bildiriliyor. Yedi ya da sekiz helikopterin Suriye içerisine girdiği, iki tanesi ABD askerlerini indirmek için yere konarken, diğerlerinin operasyona havadan destek verdiği söyleniyor. Halife’nin, canlı kalkan olarak kullandığı üç oğlu ile birlikte bir tünele kaçtığı, ABD ordusuna bağlı köpekler tarafından yakalanınca üzerindeki bombayı patlattığı açıklandı. Ölümünün bedeninden geriye kalan parçalarının DNA incelemesi sonucunda teyit edildiği belirtiliyor. ABD kuvvetleri operasyonda herhangi bir kayıt vermediği açıklandı.

Bu güzel masal da böylece sona ermiş oluyor.

Bu süper yapımda, Halife’nin rolünü doğrudan Hz.Muhammed’in soyundan gelen biri üstlenmişti. Bu şahıs, Irak’ın ABD tarafından işgaline direnişin kalesi Felluce’de dünyaya gelmişti. CİA ve ABD Deniz Kuvvetleri’nin şartlı koşullandırma deneyleri yaptığı Bucca ve Adder kamplarında 10 ay tutsak edilmekle birlikte, bu deneylerin kendisine uygulanıp uygulanmadığı bilinmiyor. On yıl sonra, Temmuz 2014’te Musul’da halifeliğini ilan etmişti. Bu performansı gerçekleştirdikten sonra, birkaç açıklamayı okumak dışında, İslam Emirliği içerisinde hiçbir sorumluluk üstlenmediği gözlemleniyordu.

Halifenin Suriye’deki Barişa köyünde saklandığı bildirildi. Bu köy, İdlib Eyaletinde, Suriye’nin kaybettiği toprakları geri alması karşısında kaçan El Kaide ve IŞİD savaşçılarını barındıran bir bölgede bulunuyor. Bölge Güney ve Doğu’dan Suriye Arap Ordusu tarafından kuşatılmış durumdadır ve Türk Ordusu tarafından korunmaktadır. Köy, Türkiye sınırında yer almaktadır. Bu ayrıntının aktarılması, Türk Ordusunu bizzat halifeyi korumakla suçlamak anlamına gelmektedir.

Başkan Donald Trump, Rusya, Türkiye, Irak ve aynı zamanda Suriyeli Kürtlere de yardımları için teşekkür etti. Şimdilik bu müttefiklerin tam olarak hangi rolü oynadıklarını bilmiyoruz, ancak uzun bir süredir ABD’nin ilk defa Suriye’ye teşekkür ettiğini tespit edebiliyoruz. Başkanlık adayının şanssızlığı, Rus genelkurmayının hemen radarlarının bölgede ne Cumartesi günü, ne de haftanın diğer günlerinde bir helikopter hareketliliği tespit etmediğini açıklaması olmuştur. Ruslar bunun dışında kendilerine neden teşekkür edildiğini bilmediklerinin altını çizdi.