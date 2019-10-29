Совместное заявление министров иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики по Сирии

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран-гарантов Астанинского формата провели 29 октября 2019 года в Женеве трехстороннюю встречу, а также консультации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Г.Педерсеном.

Министры:

1. Подтвердили неизменную приверженность стран-гарантов Астанинского формата суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также отметили, что эти принципы должны пользоваться уважением всех сторон. Подчеркнули свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории;

2. Приветствовали создание Конституционного комитета и его созыв 30 октября 2019 года в Женеве при решающем вкладе стран-гарантов Астанинского формата и во исполнение решений Конгресса национального сирийского диалога (КСНД) в Сочи, а также выразили благодарность спецпосланнику Генсекретаря ООН по Сирии за его усилия;

3. Выразили убеждение, что запуск Конституционного комитета доказывает, что сирийский конфликт не имеет военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН;

4. Подтвердили решимость оказывать поддержку работе Конституционного комитета путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами и спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии для обеспечения его устойчивой и эффективной работы;

5. Высказали мнение, что Конституционный комитет в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа;

6. Подчеркнули важность продвижения более широкого процесса урегулирования в целях увеличения гуманитарной помощи всем сирийцам на всей территории Сирии без выдвижения предварительных условий и дискриминации, содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, а также установления доверия между сирийскими сторонами.