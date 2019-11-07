Voltaire İletişim Ağı

Lübnan bankalarından sermaye yapılarını yeniden düzenlemeleri istendi

Voltaire İletişim Ağı
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Lübnan Merkez Bankası ülkenin önde gelen bankalarına yeni talimatlar gönderdi. Bun göre bankalardan
- ortaklarına 2019 yılı karlarının dağıtmamaları;
- ve 31 Aralık 2018’e göre özkaynakları, 31 Aralık 2019’dan önce % 10, sonra da 30 Haziran 2020’den önce ayrıca % 10 oranında arttırmaları istendi.

Belli başlı 16 bankanın (Bank Audi, BLOM Bank, Société générale de banque au Liban (SGBL), Byblos Bank, Fransabank, Bankmed, Bank of Beirut (BOB), Banque Libano-Française (BLF), Creditbank, Crédit libanais, BBAC, IBL Bank, First National Bank (FNB), Lebanon and Gulf Bank, Lebanese Swiss Bank, Saradar) özkaynakları yaklaşık 22 milyar dolar tutarındadır. Dolayısıyla sermaye yapılarının yeniden düzenlenmesi 4,4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Bank Audi ve Byblos Bank’ın kredi notlarını « CCC »den « CCC- »ye düşürdü.

Moddy’s Lübnan’ın ülke borçlanma notunu « Caa2 »ye düşürdü.

Bazı özel bankaların, Merkez Bankası’nın aksi yöndeki talimatlarına karşın yurtdışına havale gerçekleştirdikleri anlaşılıyor.

Lübnan’daki mevcut ayaklanmanın kaynağında, bunun çözümü için getirilen vergi değil ama nakit para sıkıntısının yer aldığını anımsatalım. Hizbullah’ın diaspora tarafından finansmanını kesmeyi hedefleyen ABD yaptırımları sonrasında, Lübnan’daki en büyük 16 bankanın karları 2019’un ilk yarısında % 6,6 oranında düştü.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Lübnan bankalarından sermaye yapılarını yeniden düzenlemeleri istendi”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 7 Kasım 2019, www.voltairenet.org/article208264.html

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