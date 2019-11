«Det var som å se på en film», sa president Trump etter at han hadde vært vitne til eliminasjonen av Abu Bakr al-Baghdadi, kalifen, lederen for Daesh (IS). Det hele ble overført til Situation Room i Det Hvite Hus.

Det var der president Obama var vitne til eliminasjonen av daværende fiende nummer én, Osama Bin Laden, lederen for al Qaida.

Det var det samme opplegget: USAs Secret Service hadde i lang tid lokalisert fienden. Han ble ikke tatt til fange - han ble eliminert. Bin Laden ble drept, al-Baghdadi begikk selvmord, eller han ble «selvmyrdet»- Kroppen forsvant.

Bin Ladens kropp ble begravet til sjøs. Restene av kroppen til al-Baghdadi, som var ødelagt av det bombebeltet han bar, er også blitt senket til havs.

Det var det samme selskapet som produserte begge filmene: The Intelligence Community, som består av 17 statlige organisasjoner. I tillegg til CIA (Central Intelligence Agency) er det DIA (Defence Intelligence Agency). Alle sektorer i Armed Forces, såvel som utenriksdepartementet og innenriksdepartementet har sine egen hemmelige tjenester.

Når det gjelder militære aksjoner brukes Intelligence Community Command of Special Forces. De er utplassert i minst 75 land. Deres offisielle oppgave er, i tillegg til «direkte aksjoner for å eliminere eller fange fiender», «ikke-konvensjonell krig gjennomført av eksterne styrker, som er trent og organisert av Command».

Det er nøyaktig det som skjedde i Syria i 2011, samme år som USA og NATO knuste Libya. Det finnes dokumenter som beviser dette - de er allerede publisert. For eksempel:

I mars 2013 publiserte New York times en detaljert oversikt over CIA-nettverket som fløt over av våpen til islamistiske militante som ble trenet opp av USAs Special Forces Command i Tyrkia og Jordan. De var finansier av Saudi-Arabia og andre Gulf-monarkier. [1]

I mai 2013, én måned etter at Daesh var grunnlagt, møtte al-Baghdadi en delegasjon fra USAs senat i Syria. Delegasjonen var ledet av John McCain. Det er bevist med fotografisk dokumentasjon. [2]

I mai 2015 avslørte Judicial Watch et dokument fra general Michael Flynn, datert 12. august 2012. Der slås det fast at «det var en mulighet for å etablere et salafistisk fyrstedømme øst i Syria. Dette var nøyaktig det de vestlige landene, Gulf-Statene og Tyrkia - de som støttet opposisjonen i Syria ønsket seg». [3]

I juli 2016 avslørte Wikileaks 2012 e-poster fra utenriksminister Hilary Clinton, der hun skrev at i tilfelle det var en forbindelse mellom Syria og Iran, «så ville styrtingen av Assad være en enorm fordel for Israel. Det ville redusere faren for at Israel vill miste sitt atom-monopol». [4]

Dette forklarer hvorfor Daesh-styrker kunne avansere uforstyrret med lange kolonner med væpnede kjøretøyer, samtidig som USA og deres allierte satte i gang en militær kampanje mot Daesh (IS) i 2014.

Russlands militære intervensjon i 2015, til støtte for styrkene til Damaskus, snudde konflikten. Moskvas strategiske mål er å hindre ødeleggelsen av den syriske staten. Det ville jo føre til kaos som i Libya, slik at USA og NATO kunne utnytte situasjonen til å angripe Iran og samtidig omringe Russland.

USA kortsluttet. De fortsatte med å spille ut kortet om fragmentering av Syria. De støttet de kurdiske uavhengighets-krigerne - for så å forlate dem for ikke å miste Tyrkia - NATOS utpost i regionen.

Mot en slik bakgrunn er det forståelig hvorfor al-Baghdadi, som Bin Laden (tidligere USA-alliert mot Russland i Afghan-krigen, seinere Bosnia og Herzegovina) ikke kunne fanges og stilles for en offentlig rett. Han måtte fysisk elimineres for at bevisene for hans virkelige rolle i USA-strategien skulle forsvinne.

Det er derfor Trump elsket filmen så høyt, og at den hadde en lykkelig slutt.