Türkiye cihatçıları 11 Kasım’dan itibaren sınırdışı edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Kasım’da Macar mevkidaşı Viktor Orbán ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin göçmenleri kabul etmeyi sürdüreceğini, ama Avrupa Birliği’nin mali yardımda bulunmaması durumunda, « kapıları açacağını » açıkladı.

Avrupa Birliği, Türkiye’ye göçmenleri kabul etmesi ve onlara Avrupa sınırını kapatması karşılığında yılda 2 milyar Euro ödeme taahhüdünde bulunmuştu. Bu para 2016 yılından beri ödendi, ama gerçekte Suriye’deki savaşı finanse etmek için. Söz konusu tutar Birliğin resmi bütçesinde yer almıyor ve kimse nereden geldiğini bilmiyordu. Savaşın sona ermesiyle birlikte Avrupa Birliği ödemelerini durdurdu.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasının ertesi günü, Türkiye’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkesinin Türkiye’de cezaevlerinde bulunan IŞİD üyesi Avrupalı cihatçıları 11 Kasım’ 2019’dan itibaren ülkelerine geri göndereceğini açıkladı (fotoğraf).

Uluslararası hukuka göre Türkiye’nin yabancı tutsakları gemi ya da tarifeli uçuşlarla kendi ülkelerine geri göndermesi meşrudur. Tutsak kendi topraklarına ayak bastığı andan itibaren varış ülkeleri buna itiraz edemezler. Avrupa devletleri pasaportları uçaklarda kontrol ederek ve bazı kişilere kabini terk etmelerini yasaklayarak buna önlem alabilir. Bu durumda, havayolu şirketleri yolcularından sorumludur ve eğer gönderen ülke izin verirse onları geri götürmelidirler.

Türkiye’deki cezaevlerinde bu durumda yaklaşık 1 200 Avrupalı mahkumun olduğu belirtiliyor. Bunun dışında Fransız ve Alman « STK »ları tarafından beslenen en az 80 000 cihatçı (IŞİD, ama özellikle El-Kaide üyesi), Türk Ordusunun koruması altındadır. Eğer Avrupa Birliği bu şantaja boyun eğerse, bu durum Suriye’ye karşı yürütülen savaşın diğer taraflarına da fikir verebilir. Daha şimdiden, PKK-YPG paralı askerleri ellerindeki IŞİD üyesi mahkumlardan kar elde etmeyi düşünmektedir.

Türkiye ve Avrupalılar, Suriye Arap Cumhuriyeti’ne karşı yürüttükleri mücadelede dört yıl boyunca birlikte IŞİD’i gizlice desteklediler. Ancak bu savaşın sonunda, çeşitli müttefikler itiraf edilemeyen operasyonlardaki sorumluluklarını diğerleri yüklemeyi denemektedirler. Avrupa Birliği, Suriye’nin kuzeyinde PKK-YPG teröristlerine karşı yeni Türkiye’nin yapmış olduğu müdahaleyi kınadı.