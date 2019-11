« Horizons et débats », n°23, 28 novembre 2019

Trump contre la guerre

Donald Trump a clairement critiqué les guerres américaines au Moyen-Orient, par Karl Müller / L’armée américaine quitte la Syrie. Est-ce une solution en Syrie grâce aux négociations de la Russie ?, par M. K. Bhadrakumar / Enseignements tirés du passé récent. La Serbie, l’Albanie et la Macédoine du Nord planifient une coopération plus étroite, par Willy Wimmer / La fraude de l’intérêt zéro, par Eberhard Hamer / Un autre regard sur les Balkans : « Im Brand der Welten. Ivo Andric – ein europäisches Leben » / Sauvons les abeilles et la démocratie ! L’initiative populaire allemande « Protection des espèces – ‹Sauvons les abeilles› » échauffe les esprits au Bade-Wurtemberg, par Matthias Burchardt / Regard critique sur l’initiative populaire allemande « Protection des espèces – ‹Sauvons les abeilles› », par Tankred Schaer / Proposition populaire « Ensemble, protégeons notre environnement dans le Bade-Wurtemberg » / La « solution suisse ». La création du canton du Jura : modèle et voie pour la résolution pacifique de conflits, par Werner Wüthrich / « Moments humains », par Marita Brune-Koch.