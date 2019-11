Remodelajul Levantului potrivit statului-major al Pentagonului în Levant. Această hartă a fost descrisă de colonelul Ralph Peters într-un articol, pe data de 13 septembrie 2001, dar el nu a publicat-o decît în 2006.

Nu înțelegem ce se întâmplă în Nordul Siriei deoarece credem a priori că o luptă opunea jihadiștii răi ai lui Daesh și Kurzii drăguți ai lui PKK/YPG. Însa este absolut fals. Această luptă nu a existat decît pentru a limita teritoriile lor respective, sau din solidaritate etnică, niciodată din motive ideologice sau religioase.

Pe de altă parte, nu vedem ce rol a jucat Donald Trump. În timp ce presa își petrece timpul insultându-l pe președintele ales al Statelor-Unite, nu se poate avea încredere în ea, pentru a analiza și a înțelege politica în Orientul-Mijlociu extins. Cu toate acestea, el are o linie directoare clară: sfârșitul doctrinei Rumsfeld/Cebrowski, moștenirea lui 11-Septembrie. El se opune cu aceasta generalilor săi - toți formați sub mandatele Bush Jr. și Obama de a conduce lumea - și a clasei politice din Europa de Vest.

Pentru a înțelege ce se întâmplă, trebuie să luam faptele în amonte și nu în aval. Să revenim la planul întocmit de Pentagon la începutul administrației Bush, în 2001, și revelat, la două zile după atentatele din 11-Septembrie, de colonelul Ralph Peters în Parameters [1], revista Armatei SUA: «remodelarea» lumii, incepînd cu Orientul-Mijlociu extins. Acest plan a fost confirmat o lună mai târziu, de secretarul Apărării, Donald Rumsfeld, care l-a desemnat pe designerul său principal, amiralul Arthur Cebrowski, director al Biroului de Transformare a Forței. El a fost explicat de asistentul acestuia, Thomas Barnett, în 2005, în The Pentagon’s New Map [2]. Și ilustrat de același Ralph Peters, atunci când a publicat, în 2006, harta în Armed Forces Journal al primului episod: ce urma să devină Orientul-Mijlociu extins [3]. Dat fiind dificultățile întâmpinate pe teren, ea a făcut obiectul unui amendament publicat de un cercetător al Pentagonului, Robin Wright, în suplimentul de duminică al lui New York Times [4], în 2013.

Potrivit acestor documente, cinci State urmau să fie dezmembrate în paisprezece entități: Siria și Irak, Yemen, Libia și Arabia Saudită.

Harta publicată de Robin Wright în 2013, adica, cu un an înainte de transformarea Daesh-ului și înainte de cea a PKK/YPG-ului.

În ceea ce privește Siria și Irak, aceste două State urmau să fie împărțite în patru. Harta publicată în 2013, desenează contururile unui «Sunnistan» și al unui «Kurdistan», ambele călare pe cele două State actuale. În anul următor, primul a fost creat de Daesh, al doilea de YPG. În momentul publicării acestei hărți, Daesh nu era decît o mică organizație teroristă anti-siriană printre sute altele; în timp ce PYG era o miliție pro-guvernamentală ale cărei salarii erau plătite de Republica Arabă Siriană. Nimic pe teren permitea sa se prevada crearea Califatului și a Rojavei dorita de Pentagon.

Cotidianul kurd turc Özgür Gündem [5] a publicat declarația de decizie a reuniunii în decursul careia CIA a pregătit modul în care Daeshul va invada Irakul, din Raqqa. Acest document indică că Masrour «Jomaa» Barzani, pe atunci șeful Inteligenței guvernului regional al Kurdistanului irakian, participa la aceasta reuniune de planificare, la 1 iunie 2014, în Amman (Iordania). A devenit Primul ministru al guvernului regional al Kurdistanului irakian, în iulie anul trecut.

Este important să reținem că, potrivit hărții lui Robin Wright, «Kurdistanul» SUA trebuia sa includa Nord-Estul Siriei (ca «Kurdistanul» francez din 1936) și regiunea kurdă din Irak (pe care Francezii nu au avut-o în vedere).

Sprijinul guvernului regional al Kurdistanului irakian la invazia lui Daesh din Irak este incontestabil: el a lasat jihadiștii să masacreze Kurzii de religie yazidi în Sinjar, și a redus femeile lor la sclavie. Cei care au fost salvați, au fost salvați de Kurzii turci și sirieni, veniti în special la fata locului, pentru a-i ajuta, sub ochiul ironic al peshmergasilor, soldații Kurzi irakieni.

Daesh a comis multe atrocități, impunându-și domnia prin teroare. El a practicat o curățare religioasă împotriva Kurzilor yazidi, Creștinilor asirieni, Arabilor șiiti, etc. Acești «rebeli» au beneficiat de asistență financiară și militară din partea CIA, a Pentagonului și a cel puțin 17 State, așa cum a fost raportat, în documentele justificative, de cotidianul bulgar Trud [6] și de croatul Jutarnji List [7]. Cu un personal corespunzator instruit la Fort Benning (SUA), Daesh a perceput impozite și a deschis servicii publice până când sa constituit în «Stat», deși nimeni nu la recunoscut ca atare.

Nu știm cum s-a transformat PKK în 2005, dintr-un partid politic marxist-leninist pro-sovietic, într-o miliție libertariană și ecologistă pro-atlantistă. Și cu atît mai puțin, modul în care YPG sirian si-a operat năpârlirea, în 2014. El a trecut sub comanda operațională a ofițerilor turci din PKK și NATO. Potrivit părții graniței turco-siriene, PKK-YPG este calificat la nivel internațional în mod diferit. Dacă este poziționat în Turcia, este «o organizație teroristă», dar dacă el se afla în Siria, devine «un partid politic de opoziție față de dictatură». Cu toate acestea, până în 2014, el nu a văzut o dictatură în Siria. El a luptat pentru apărarea Republicii Arabe siriene și pentru menținerea președintelui Bashar el-Assad la putere.

YPG a respectat legile de război și nu a comis atrocități comparabile cu cele ale lui Daesh, dar nu a ezitat să curețe etnic Nord-Estul sirian pentru a crea «Rojava», ceea ce constituie o crimă împotriva umanității. El a jefuit și a expulzat sute de mii de Asirieni și de Arabi. El credea că se lupta pentru poporul lui, dar nu facea decît sa realizeze visele Pentagonului. Pentru aceasta, el a beneficiat în mod public de armamentul Pentagonului, precum și de saptamînalul britanic al piețelor militare Jane’s [8] și cotidianul italian Il manifesto [9] l-au aratat, și din Franța, asa cum la dezvăluit François Hollande. Rojava nu a avut timp să se fuzioneze cu regiunea kurdă din Irak.

După căderea Califatului, între altele sub loviturile lui PKK/PYG, acesta din urmă a cerut permisiunea guvernului de la Damasc să traverseze liniile armatei Arabe siriene pentru a sari în ajutorul Kurzilor din Nord-Vest, amenințați de armata turcă. Ceeea ce a obtinut. Dar când PKK/YPG s-a deplasat, el facea sa tranziteze ofițerii Daeshului în fuga, care au fost arestați de Republica Arabă Siriană.

Aceste documente și aceste fapte nu ne spun ce protagoniști sunt corecti sau greșiti, aceasta este o altă întrebare. Dar pe teren, este imposibil să fi împotriva lui Daesh, și de partea lui PKK/YPG, fără a cădea în contradicții ireconciliabile.

Acțiunile lui Donald Trump au consistat în a distruge pseudo-Statele fabricate de Pentagon: Califatul și Rojava; ceea ce nu înseamnă sfârșitul lui Daesh, nici cel al lui PKK/YPG.