Hıristiyanlar Suriye’nin Kuzeydoğusundan kaçıyor

Türkiye’nin resmi haber kurumu Anadolu Ajansı tarafından daha önce yayınlanan haritaya uygun bir şekilde, Türk birlikleri Kamışlı dışında Suriye sınırında 32 kilometre uzunluğunda bir hattı işgal etmekle yetindi.

Öte yandan bugün itibariyle Türkiye ve YPG’nin, Kamışlı dahil bu hat üzerinde yaşayan Hıristiyanların sürülmesine yönelik ortak bir siyaset izledikleri açıktır.

XIXncu yüzyıl sonlarında ve XXnci yüzyıl başında Osmanlılar ve yedekleri Kürt 1,4 milyon Ermeni, 200 000 Süryani ve Hıristiyan Rum’u (1914-1918) ve bir kez daha 800 000 Ermeni ve Rum’u katletti (1919-1925) [1].

Suriye’ye karşı yürütülen savaş sırasında, Mart 2014’te, Türk ordusu tarafından eğitilen El-Nusra Cephesi (El Kaide) ve İslam Ordusu (Suudi yanlısı), Suriye’deki Kessab Ermeni kasabasını yağmaladı [2].

Bu bağlamda, Ermeni cemaati Papaz Hovsep Bedoyan (fotoğraf) ve tüm ailesinin 11 Kasım 2019’da katledilmesini, Türkiye’nin IŞİD’e sipariş ettiği bir saldırı olarak yorumladı. Rahip, daha önce IŞİD tarafından tahrip edilmiş bir Ermeni kilisenin onarımını incelemek üzere Deyrizor’a gitmişti.