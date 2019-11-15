Voltaire İletişim Ağı

Müslüman Kardeşler Tunus Halk Temsilcileri Meclis başkanlığında

Voltaire İletişim Ağı
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78 yaşındaki Müslüman Kardeş Raşid Gannuşi, partisi Ennahda’nın çoğunluğunun bulunmamasına rağmen, Tunus Halk Temsilcileri Meclisi (tek meclisli bir sistemde Ulusal Meclis) Başkanı seçildi.

Müslüman Kardeşler’in tarihi bir üyesi olan Raşid Gannuşi, Mİ6 tarafından, kadınların tam yurttaşlığına karşı siyasi tavrını, halkının hukukun kaynağı olduğu gerçeği ve Sudan’daki Hasan el-Turabi’den yana ateşli vaazlarını unutturacak bir şekilde, bir demokrat-İslamcı [1] olarak tanıtıldı.

Raşit Gannuşi, Müslüman Kardeşler gizli cemaati üyeliğini hiçbir zaman kabul etmedi.

« Arap Baharı » sırasında Mİ6 tarafından iktidara taşınan Gannuşi, « Devrimi Koruma Birliği » (LPR) adı altında Kardeşlerin « Gizli Aygıtı » nı yeniden oluşturmuştur. Böylece Şükrü Belaid veya Muhammed Brahmi gibi « Tanrı düşmanlarını » öldürtme imkanı bulmuştur.

2012’de, Suriye’nin Al-Watan gazetesinin ortaya çıkardığı gibi, Tunuslu İslamcı savaşçıların Suriye’ye naklini örgütledi. 2016’da, IŞİD’liler yüz binlerce Müslüman’ı katlederken, Al-Quods el-Arabi’de « IŞİD’in öfkeli İslam’ı temsi ettiğini » açıkladı.

Çeviri
Osman Soysal

[1] Cf. Rachid Ghannouchi : A Democrat within Islamism, Azzam S. Tamimi, Oxford University Press, 2001.

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Müslüman Kardeşler Tunus Halk Temsilcileri Meclis başkanlığında”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 15 Kasım 2019, www.voltairenet.org/article208312.html

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