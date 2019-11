Os Cristãos fogem do Nordeste da Síria

De acordo com o mapa publicado anteriormente pela agência de notícias oficial turca, Anadolu Agency, as tropas turcas se contentaram em ocupar a faixa de fronteira da Síria com 32 quilômetros de extensão, exceto a cidade de Qamishli.

No entanto, hoje está claro que a Turquia e o YPG adotam uma política comum de expulsão de cristãos dessa faixa, inclusive em Qamishli.

No final do século XIX e início do século XX, os Otomanos e seus auxiliares curdos massacraram 1. 4 milhões de Armênios, 200. 000 Assírios e Cristãos de rito grego mais 50. 000 Assírios na Pérsia (1914-1918) e, novamente, 800. 000 Armênios e Gregos (1919-25) [1].

Durante a guerra contra a Síria, em Março de 2014, centenas de jiadistas da Frente al-Nusra (Alcaida) e do Exército do Islã (pró-Sauditas), enquadrados pelo Exército turco, saquearam a cidade armênia síria de Kessab [2].

Neste contexto, a comunidade armênia interpretou o assassinato do Ir. Hovsep Petoyan (foto) e de toda a sua família, em 11 de Novembro de 2019, como um ataque encomendado ao Daesh (E.I.) pela Turquia. O padre se havia dirigido a Deir-ez-Zor para lá vigiar a restauração de uma igreja armênia anteriormente destruída pelo Daesh.