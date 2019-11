O Irão abalado por manifestações

Após a incerteza política em Israel e as manifestações anti-governamentais no Líbano, no Iraque e no Koweit, a desordem atinge o Irão com manifestações contra a alta do preço da gasolina. O próximo Estado atingido deverá ser a Arábia Saudita.

A economia iraniana diminuiu cerca de 10% do seu PIB desde a retirada dos EUA do Acordo dos 5 + 1 (8 de Maio de 2018). O preço dos produtos de origem ocidental foi multiplicado por quatro. O ordenado (renda-br) de alguns operários e artesãos foi diminuído para metade.

Incapazes de encontrar uma solução em conjunto, o Governo e os Guardas da Revolução continuam a travar uma batalha feroz entre si. O Presidente, Xeque Hassan Rohani, pediu ao Guia, Aiatola Ali Khamenei, para decidir entre os dois campos organizando um referendo. Mas, de acordo com a pergunta colocada, um campo será favorecido.

As manifestações são particularmente violentas no Kuzistão, a região árabe fronteiriça ao Iraque. Os árabes iranianos e os xiitas iraquianos contestam, simultaneamente, o imobilismo do Poder bicéfalo em Teerão. Preventivamente, o Governo iraquiano fechou a sua fronteira com o Irão, continuando, no entanto, a permitir a passagem de mercadorias.