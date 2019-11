Çeviri

Osman Soysal



Kaynak

Il Manifesto (İtalya)



[1] “Joint Communique by Ministers of the Global Coalition to Defeat ISIS”, Voltaire Network, 14 November 2019.

[2] « Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With Aid From C.I.A. », par C. J. Chivers and Eric Schmitt, The New York Times, March 14, 2013. « Suriye’ye karşı milyarlarca dolarlık silah », yazan Thierry Meyssan, Tercüme Murat Özdemir, 18 Temmuz 2017.