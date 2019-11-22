Voltaire İletişim Ağı

İran gösterilerle sarsılıyor

Voltaire İletişim Ağı
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İsrail’deki siyasi belirsizlik ve Lübnan, Irak ve Kuveyt’teki hükümet karşıtı gösterilerden sonra, benzin fiyatına karşı yapılan gösterilerle İran da olaylarla sarsıldı. Sıradaki devletin Suudi Arabistan olabileceği söyleniyor.

ABD’nin 5+1 mutabakatından geri çekilmesinden (8 Mayıs 2018) bu yana, İran ekonomisinde GSYİH’nın yaklaşık olarak %10’u kadar düştüğüne tanık olundu. Batı menşeli ürünlerin fiyatı dört misline çıktı. Bazı işçi ve esnafların geliri iki kat azaltıldı.

Birlikte bir çözüm bulmaktan aciz olan hükümet ve Devrim Muhafızları birbirileriyle çetin bir şekilde savaşmaktadırlar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhanı, Rehber Ayetullah Hamaney’den referandum yoluyla iki tarafı bir araya talep etti. Ancak sorulan soruya göre, bir tarafa ayrıcalık tanınmış olacaktır.

Özellikle Irak’ın Arap sınır bölgesi olan Kuzistan’da şiddetli gösteriler düzenlenmektedir. İranlı Araplar ve Iraklı Şiiler, eşzamanlı olarak Tahran’daki çok başlı iktidarın harekete geçmemesine karşı çıkmaktadırlar. Irak hükümeti önlem amacıyla, sadece malların geçişine izin vererek İran sınırını kapattı.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “İran gösterilerle sarsılıyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 22 Kasım 2019, www.voltairenet.org/article208383.html

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