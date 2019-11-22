Hong Kong örneği Singapur’u korkutuyor

Hong Kong’taki memnuniyetsizlik artık çıkmaza girdi ve halk desteği yok olmuş durumdadır.

Göstericilerin taleplerinden hiçbiri aşırı nüfus ve konutların sağlıksız oluşu, işsizlik ve istihdam koşulları, bakım ve eğitime erişimin kısıtlanması gibi gerçek sorunlarla ilgili değildir. Aksine, hareketin beş talebi öncelikle bölgesel hükümeti küçük düşürmeyi amaçlamaktadır:

suçluların Çin anakarasına iadesine ilişkin yasanın iptali;

devlet başkanının genel oyla seçilmesini kurumsallaştırmak;

olay çıkartanların serbest bırakılması ve artık onların « isyancı » olarak nitelenmemesi;

polis şiddetinin ve Çin mafyasının rolünün kınanması;

hükümet başkanı Carrie Lam’ın istifası.

Söz konusu hareketin bölgede İngilizler tarafından kurulmuş diğer şehir-devlet Singapur’a taşabileceğini düşünen Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, ülkesindeki Sendikalar Konferansı’ndan yardım istedi (fotoğraf): « Hong Kong’taki gibi sokak çatışmalarıyla karşı karşıya kalırsak, Singapur’u yönetmek, önlemler almak ve çetin kararları uygulamaya sokmak, uzun vadeli herhangi bir planlamada bulunmak imkansız hale gelecektir… Singapur’a güven ortadan kalkacaktır. Singapur’un sonunun geleceğini düşünüyorum ».