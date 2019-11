Etik sebepler ne olursa olsun, kendini bir silahtan mahrum bırakmak her zaman zordur. Başken Carter tarafından CİA’dan kovulmuş işbirlikçilerin her şeye karşın Başkan Yardımcısı Ronald Reagan ve eski CİA başkanı Oğul George Bush ile birlikte çalışmaları şaşırtıcı olmamalıdır. Bunların çoğu Ukraynalılardan [ 8 ], Baltık ülkeleri vatandaşları [ 9 ] ve Hırvatlardan oluşan bir bölümü « Ulusların Anti-Bolşevik Bloğu »nu kurarlar [ 10 ]. Bu suçluların tamamı bugün iktidardadır.

Osman Soysal



